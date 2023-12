Allu Arjun praises Animal: बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की हालिया रिलीज मूवी एनिमल सिल्वर स्क्रीन पर तबाही मचा रही है। इस मूवी को रिलीज हुए अब तक 7 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 7 दिनों में फिल्म ने कमाई के शानदार आंकड़े पेश किए हैं। दिलचस्प बात ये है कि सिर्फ हिंदी ही नहीं, तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी ये फिल्म धुआंधार कमाई कर रही है। इस मूवी को अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह फेम निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने बनाया है। जिसकी वजह से मूवी को लेकर साउथ के सिनेप्रेमियों में भी जबरदस्त क्रेज था। इस बीच इस मूवी को टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने भी देख लिया है। फिल्म देखने के बाद इस मूवी के ट्रीटमेंट से गदगद हुए एक्टर ने फिल्म की जमकर तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर कर रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा समेत टीम के सदस्यों की तारीफ की। Also Read - South Photos of the Week: हनीमून पर निकले वरुण तेज-लावण्या, नयनतारा को पति ने गिफ्ट की 3 करोड़ की कार

साथ ही रश्मिका मंदाना को लेकर पुष्पा 2 स्टार ने इस मूवी से जुड़ी दिलचस्प जानकारी दे दी। जिसके बाद अल्लू अर्जुन का ये ट्वीट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आते ही छा गया। इस ट्वीट में फिल्म स्टार ने लिखा, 'एनिमल... दिमाग सन्न कर देने वाली फिल्म। इस मूवी के सिनेमैटिक समझदारी से मैं मंत्रमुग्ध हो गया। बधाई हो। रणबीर कपूर जी ने इंडियन सिनेमा की परफॉर्मेंस को अलग स्तर पर पहुंचा दिया है। बेहद प्रेरित करने वाली। मैं वाकई में शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूं जो जादू अपने क्रिएट कर दिया है। आपके स्तर को मेरा तहेदिल से सम्मान।'

#Animal . Just mind blowing. Blown away by the cinematic brilliance. Congratulations! #RanbirKapoor ji just took Indian cinema performances to a whole new level. Very Inspiring . I am truly in loss of words to explain the magic you’ve created . My deep Respects to the highest…

— Allu Arjun (@alluarjun) December 8, 2023