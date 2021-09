Allu Arjun को पसंद आई Shershaah, सुनकर चौड़ा हो जाएगा Sidharth Malhotra का सीना

Allu Arjun praises Sidharth Malhotra's film Shershaah: बॉलीवुड फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) स्टारर फिल्म शेरशाह (Shershaah) हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है। रिलीज के बाद से ही ये फिल्म हर किसी का प्यार पा रही है। फिल्म को क्रिटिक्स ने भी अच्छे नंबर दिए हैं। साथ ही ये फिल्म दर्शकों को भी खूब पसंद आ रही है। कई फिल्मी सितारों ने भी सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म शेरशाह की जमकर तारीफ की है। इस लिस्ट में अब साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) का भी नाम जुड़ गया है। फिल्म स्टार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर शेरशाह की खूब तारीफ की है। Also Read - Pushpa: खूंखार Fahadh Faasil को देख कांपेंगे Allu Arjun के फैंस के भी पैर, रिलीज हुआ दमदार FIRST LOOK

अल्लू अर्जुन ने ट्विटर पर कमेंट कर यहां तक कहा है कि ये फिल्म हर भारतीय को देखनी चाहिए। उन्होंने लिखा, ‘शेरशाह की पूरी टीम को हार्दिक बधाई। दिल छू देने वाली फिल्म। सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस। जिन्होंने पूरा शो ही चुरा लिया। मिस कियारा आडवाणी का शानदार और दिल जीत लेने वाला प्रदर्शन और सभी एक्टर्स ने भी अच्छा काम किया। फिल्म के टेक्नीशियन्स को मेरी ओर से सम्मान।’

इतना ही नहीं, एक्टर ने फिल्म के निर्देशक विष्णु वर्धान की भी बहुत तारीफ की है। उन्होंने लिखा, 'निर्देशक विष्णु वर्धान का बेहतरीन काम। सर आपने हम सभी को गर्वित किया। करण जौहर जी को सभी निर्माताओं को बधाई। अमेजॉन प्राइम वीडियो को इस बड़ी सफलता के लिए बधाई। हर हिन्दुस्तानी को ये फिल्म देखनी चाहिए। ' अल्लू अर्जुन की ये पोस्ट आप यहां देख सकते हैं।

Congratulations to the entire team of #Shershaah. A very heart touching film . Career best performance by Mr. @SidMalhotra . Man who stole the show . Subtle & impactful performance by Ms @advani_kiara and all the other actors . My respect to all the technicians of the film .

— Allu Arjun (@alluarjun) September 1, 2021