Allu Arjun ने Devi Sri Prasad को दिया शानदार गिफ्ट, खुशी से झूम उठे Pushpa के संगीतकार

Allu Arjun sends customized gift to Pushpa music composer Devi Sri Prasad: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और दक्षिण भारतीय फिल्मों के नामी संगीतकार देवी श्री प्रसाद (Devi Sri Prasad) एक दूसरे के जिगरी यार है। दोनों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री है और इनकी ये दोस्ती साउथ सिनेमा में खासा मशहूर है। हाल ही में अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा (Pushpa) के संगीतकार देवी श्री प्रसाद ने सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प खुलासा किया है। देवी श्री प्रसाद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने उन्हें एक शानदार तोहफा दिया है। Also Read - Allu Arjun की पत्नी ने Samantha Akkineni को किया कॉपी, सोशल मीडिया पर वायरल फोटो

यही नहीं, संगीतकार देवी श्री प्रसाद ने इस वीडियो में अल्लू अर्जुन से मिले इस तोहफे को खोलकर भी दिखाया है। देवी श्री प्रसाद ने ये वीडियो शेयर कर लिखा, ‘एक सरप्राइज… आइकल स्टार की तरफ से एक रॉकस्टार गिफ्ट… अल्लू अर्जुन… थैंक्यू सो मच मेरे प्यारे भाई बन्नी बॉय… क्या प्यारा सरप्राइज है। बिल्कुल अविश्वसनीय। आप कितने प्यारे हो… पुष्पा।’ देवी श्री प्रसाद का ये वीडियो इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप यहां देख सकते हैं।

A SURPRISE

“ROCKSTAR” Gift from the

“ICON STAR” @alluarjun ?

Thank you so much my dearest Brother Bunny boy..?..

What a Lovely Surprise!!?

Totally unexpected !!?

Daaaamn Sweet of U ????#PUSHPA pic.twitter.com/xkn8TLKKW5

— DEVI SRI PRASAD (@ThisIsDSP) July 8, 2021