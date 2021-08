Pushpa Release Date: Allu Arjun ने कर दिया ऐलान, क्रिसमस के मौके पर आमिर खान से टकराएंगे 'आइकॉन स्टार'

साउथ स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल की मच अवेटेड फिल्म 'पुष्पा' (Pushpa) लंबे वक्त से चर्चा में है। पुष्पा मेकर्स ने जब से फिल्म का टीजर जारी किया है। तभी से फैंस फिल्म को लेकर खासे एक्साइटेड हैं। फिल्म के लिए फैंस के क्रेज को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म को दो भागों में रिलीज करने का ऐलान किया। रिलीज के ऐलान से साफ हो गया है कि इस साल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा। मंगलवार को मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। फिल्म इसी साल क्रिसमस (25 दिसंबर) के मौके पर रिलीज होगी।

पहले ये फिल्म अगस्त के महीने में रिलीज होनी थी लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने सारा प्लान चौपट कर दिया और अब ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि अगर कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो हो सकता है कि मेकर्स इस रिलीज डेट में फिर से बदलाव कर दें। इस ऐलान के साथ ही फिल्म की सीधी टक्कर आमिर खान और करीना कपूर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा से होगी। आमिर की फिल्म भी इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म 'पुष्पा' का डायरेक्शन सुकुमार कर रहे हैं और फिल्म का म्यूजिक कई सुपरहिट गाने देने वाले देवी श्री प्रसाद ने दिया है। फिल्म का पहला गाना जल्द ही रिलीज होगा। Also Read - Allu Arjun की Pushpa 2 में हुई इस धांसू बॉलीवुड स्टार की एंट्री, टिकट खिड़की पर मचेगा बवाल

Pushpa - The Rise to release in five languages this Christmas.

పుష్ప പുഷ്പ புஷ்பா ಪುಷ್ಪ पुष्पा pic.twitter.com/bSSF9qfGGY

