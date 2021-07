Kartik Aaryan की ‘शहजादा’ में हुई साउथ के इस स्टाइलिश एक्टर की एंट्री!! 200 करोड़ की कमाई पक्की

Allu Arjun to do cameo in Kartik Aaryan's Shehzada: बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) बहुत ही जल्द साउथ की सुपरहिट फिल्म अला वैकुंठपुरमलो (Ala Vaikunthapurramuloo) के हिन्दी रीमेक में दिखाई देंगे, जिसे शहजादा के नाम से बनाया जाएगा। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ कृति सेनॉन (Kriti Sanon) दिखाई देंगे, जो एक्टर के साथ लुका-छुपी में नजर आ चुकी हैं। अला वैकुंठपुरमलो रीमेक से सामने आई ताजा रिपोर्ट की मानें तो इसमें साउथ के सबसे स्टाइलिश एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की एंट्री हो गई है। अला वैकुंठपुरमलो में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। Also Read - नहीं रहे Kartik Aaryan के नाना, एक्टर ने फोटो शेयर कर लिखा, ‘एक दिन आपके जैसा स्वैग...’

बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए सूत्र ने बताया है, ‘शहजादा के मेकर्स ने अला वैकुंठपुरमलो रीमेक के लिए 9 करोड़ रुपये चुकाए हैं। ओरिजनल फिल्म में अल्लू अर्जुन नजर आए थे, जो शहजादा में स्पेशल कैमियो करते दिखेंगे।’ फिल्म के मेकर्स ने अभी तक इस खबर पर पक्की मुहर नहीं लगाई है लेकिन दर्शकों को कार्तिक-अल्लू की जोड़ी काफी पसंद आएगी।

अला वैकुंठपुरमलो रीमेक को निर्माता साजिद नाडियाडवाला बनाएंगे। उन्होंने फिल्म के रीमेक राइट्स खरीदकर रोहित धवन से बात की है, जो इसे डायरेक्ट करेंगे। बताया जा रहा है कि रोहित धवन फिल्म की कहानी को हिन्दी भाषी दर्शकों के मुताबिक बदल रहे है। जैसे ही रोहित धवन अपने राइटर्स के साथ फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर लेंगे, वैसे ही कार्तिक आर्यन और कृति सेनॉन शहजादा की शूटिंग शुरू कर देंगे।

अला वैकुंठपुरमलो रीमेक के साथ कार्तिक आर्यन एक्शन सिनेमा में अपने हाथ आजमाने जा रहे हैं। कार्तिक आर्यन को इंडस्ट्री का क्यूट बॉय माना जाता है लेकिन वो अब अपनी इमेज चेंज करने के मूड में हैं। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्में अलग-अलग जॉनर की हैं, जिनमें वो अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करते दिखेंगे।