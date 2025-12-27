Pushpa 2 stampede case: अल्लू अर्जुन की बढ़ी मुश्किलें! पुलिस ने फाइल की चार्जशीट, एक्टर समेत 23 लोगों को बनाया आरोपी

Allu Arjun: एक साल पहले 'पुष्पा 2' की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान हुआ भगदड़ मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. घटना के एक साल बाद अब पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है.

Pushpa 2 Stampede Case: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर पैन इंडिया फिल्म 'पुष्पा 2' (Pushpa 2) 4 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर दी थी, हर तरफ इसका जलवा देखने को मिल रहा था, लेकिन इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग (Pushpa 2 Stampede Case) के दौरान एक ऐसी घटना हुई थी, जिसे लेकर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun Controversy) जेल तक गए थे और अब एक साल बाद फिर से एक्टर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.

संध्या थिएटर भगदड़ मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन

दरअसल, 4 दिसंबर 2024 को जब हैदराबाद के संध्या थिएटर में 'पुष्पा 2' (Pushpa 2) की स्पेशल स्क्रीनिंग चल रही थी, उसी दौरान सिनेमाघर में अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) भी मौजूद थे और एक्टर की एक झलक पाने के लिए वहां पहुंची भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई. इस घटना में रेवती नाम की एक महिला की मौत हो गई थी और इस भगदड़ में उसका बेटा श्री तेजा गंभीर रूप से घायल हो गया था. अब इस घटना के एक साल बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है.

TRENDING NOW

अल्लू अर्जुन समेत 23 के खिलाफ चार्जशीट दायर

संध्या थिएटर भगदड़ मामले में चिक्कड़पल्ली पुलिस ने अल्लू अर्जुन और उनके प्राइवेट बाउंसर और संध्या थिएटर के कर्मचारियों समेंत 23 लोगों के खिलाफ नामपल्ली की मजिस्ट्रेट अदालत में चार्जशीट दायर की है. इसकी जानकारी एसीपी रमेश दी है. उन्होंने बताया कि, संध्या थिएटर भगदड़ मामले में एक साल बाद तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है. इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है. वहीं हैदराबाद पुलिस आयुक्त VC सज्जनार ने जानकारी देते हुए बताया कि, 24 दिसंबर 2025 को स्थानीय अदालत में 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है.

आपको बता दें कि, भगदड़ में मृतक महिला के परिवार ने एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर चिक्कड़पल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत अल्लू अर्जुन और उनकी सिक्योरिटी टीम के साथ थिएटर प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें अब एक्टर समेत 23 लोगों को आरोपी मानते हुए चार्जशीट दायर की गई है.

चार्जशीट में किस-किस के नाम शामिल?

सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक, चार्जशीट में संध्या थिएटर मैनेजमेंट को ए-1 और अल्लू अर्जुन को ए-11 के रूप में नामित किया गया है. इस बीच, पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि, ये भगदड़ संध्या थिएटर मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण हुई थी. अल्लू अर्जुन के साथ-साथ चार्जशीट में उनके मैनेजर, निजी स्टाफ और 8 बाउंसरों के नाम भी शामिल हैं.

Read more