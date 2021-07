Samantha Akkineni की फिल्म से होगा Allu Arjun की नन्हीं परी Arha का डेब्यू, चाचा का खुशी से चौड़ा हो गया सीना

Allu Arjun’s daughter Allu Arha to make tollywood debut with Samantha Akkineni’s Shakuntalam: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की नन्ही परी अल्लू अरहा (Allu Arha) अपने टॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार है। अल्लू अरहा सिर्फ 4 साल की उम्र में ये कारनामा करने जा रही है। अपने पापा की तरह अल्लू अरहा के कदम भी फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ निकले हैं। वो जल्दी ही लेडी सुपरस्टार सामंथा अक्किनेनी की अपकमिंग फिल्म से अपना टॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। इस बात की जानकारी अल्लू अरहा के चाचा अल्लू शिरीष ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। अल्लू शिरीष ने नन्हीं अरहा की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है, ‘मैं अपनी भतीजी अल्लू अरहा को फिल्म शांकुतलम में राजकुमार भारत का किरदार निभाने के लिए बेस्ट लक विश करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें गर्वित महसूस कराएगी।’ अल्लू शिरीष के इस पोस्ट पर कई लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। ये पोस्ट आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Top 10 South Indian Actor By Ormax Media: Mahesh Babu की धमक से कांपे Allu Arjun-Prabhas, तो Pawan Kalyan ने मारी ऊंची छलांग

अल्लू अर्जुन की बेटी अल्लू अरहा फिल्म में राजकुमार भारत के बचपन का किरदार निभाने वाली हैं। इस फिल्म में भारत के किरदार के लिए मेकर्स ने देव मोहन को साइन किया है। जो सामंथा अक्किनेनी के अपोजिट नजर आएंगे।

जूनियर एनटीआर के बेटा भी आएगा नजर?

बता दें कि सामंथा अक्किनेनी स्टारर इस टॉलीवुड फिल्म के लिए निर्माताओं ने अल्लू अरहा के साथ-साथ अल्लू अयान को भी अप्रोच किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स सामंथा अक्किनेनी के बेटे के किरदार के लिए अल्लू अयान और जूनियर एनटीआर के बेटों अभय राम और भार्गव राम पर दांव लगा रहे हैं। इन तीनों में से इस किरदार में किस स्टारकिड का नाम फाइनल होता है। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।

इस बीच सामंथा अक्किनेनी अपनी इस माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म के निर्देशक गुणा शेखर हैं। इस फिल्म के लिए निर्माताओं ने हैदराबाद में एक भव्य सेट बनवाया है। जिसकी तस्वीरें कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं थी। फिल्म को फिलहाल तेलुगु भाषा के लिए ही बनाया जा रहा हैं। मगर सुनने में आया है कि निर्माता इसे पैन इंडिया स्तर पर भी रिलीज कर सकते हैं।