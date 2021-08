Ram Charan ने चुराया Allu Arjun का विलेन, Shankar की फिल्म में इस धांसू साउथ स्टार ने मारी एंट्री !!

Allu Arjun's co-star in Ram Charan and Shankar's film: साउथ सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) स्टारर निर्देशक शंकर (Shankar) की अगली फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी बज है। इस फिल्म को लेकर फैंस टकटकी लगाए बैठे है। आरआरआर के बाद एक्टर राम चरण निर्देशक शंकर के साथ अपनी अगली पैन इंडिया रिलीज फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म के लीड स्टार के तौर पर एक्टर राम चरण के साथ-साथ अदाकार कियारा आडवाणी की भी एंट्री हो चुकी है। जिसका मेगा ऐलान मेकर्स ने कुछ दिनों पहले ही किया था। हीरो-हीरोइन के फाइनल हो जाने के बाद अब इस फिल्म में विलेन कौन होगा। ये सवाल हर किसी के जहन में था। इस बारे में अब हलचल तेज होने लगी है। Also Read - Mahesh Babu से लेकर Allu Arjun तक, करोड़ों के प्राइवेट जेट में सफर करते हैं ये साउथ सितारे, फोटोज देख फटी रह जाएंगी आंखें

सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो निर्देशक शंकर ने राम चरण के अपोजिट एक धांसू विलेन ढूंढ निकाला है। रिपोर्ट्स की मानें तो राम चरण स्टारर निर्देशक शंकर ने अपनी अगली फिल्म के लिए फहाद फासिल (Fahadh Faasil) को लेने का मन बनाया है। सुनने में आ रहा है कि निर्देशक शंकर फहाद फासिल की मलयालम फिल्मों को देखकर काफी इंप्रेस हुए थे। जिसकी वजह से ही वो इस फिल्म में फहाद फासिल को राम चरण के अपोजिट कास्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ है, ऐसे में हमें भी इस खबर की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

फहाद फासिल का करियर ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मलयाम फिल्म स्टार फहाद फासिल इन दिनों अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) स्टारर फिल्म पुष्पा (Pushpa) को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म में फहाद फासिल विलेन के किरदार में अल्लू अर्जुन से दो-दो हाथ करते दिखेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा फहाद फासिल तमिल स्टार कमल हासन और विजय सेतुपति स्टारर फिल्म विक्रम (Vikram) को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में भी वो विलेन का किरदार ही निभाते दिखेंगे। तो क्या आप राम चरण की फिल्म में फहाद फासिल के शामिल होने की खबर को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं।