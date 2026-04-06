'धुरंधर 2' के शोर के बीच साउथ की इस फिल्म ने चुपके से कर दिया बड़ा धमाका, 17 दिनों में फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई

सिनेमा जगत में इस वक्त हर तरफ 'धुरंधर 2' की चर्चा है. आलम यह है कि इसके डर से कई बड़ी फिल्मों ने अपनी रिलीज डेट आगे खिसका ली. इसी बीच साउथ की फिल्म ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे. जयसूर्या की इस फिल्म ने न सिर्फ 'धुरंधर 2' के साथ 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में एंट्री ली, बल्कि आज बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से जमी हुई है. यह फिल्म जयसूर्या की फिल्म 'आडू 3' है. 'धुरंधर 2' के रहते हुए भी इस फिल्म ने साउथ में तहलका मचा दिया है.
बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का धमाका
'आडू 3' के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इसके तीसरे वीकेंड से आई है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म ने अपने तीसरे शनिवार को भी 75 लाख रुपये की शानदार कमाई की. इसी के साथ केरल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 50 करोड़ रुपये (ग्रॉस) के आंकड़े को पार कर गया है. यहां तक पहुंचने में फिल्म को महज 17 दिन लगे. खास बात यह है कि केरल के इतिहास में 50 करोड़ का क्लब पार करने वाली यह 19वीं फिल्म बन गई है.
जयसूर्या का नया रिकॉर्ड
यह फिल्म जयसूर्या के करियर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई है. 'आडू 3' न केवल उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, बल्कि यह उनके करियर की पहली ऐसी फिल्म है जिसने 50 करोड़ के एलीट क्लब में एंट्री मारी है. फैंस के बीच उनके किरदार 'शाजी पापन' की लोकप्रियता का ही यह रिजल्ट है कि फिल्म इतने बड़े कॉम्पिटिशन के बाद भी टिकी हुई है.
फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट
यह एक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा है, जिसे काव्या फिल्म कंपनी के साथ मिलकर बनाया गया है. फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी पुरानी स्टारकास्ट है. जयसूर्या के साथ सैजू कुरुप, विनायकन, सनी वेन, धर्मजन बोलगट्टी, विजय बाबू और भगत मैनुअल जैसे कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं में जान डाल दी है. इस बार कुछ नए चेहरे जैसे एलीया बॉर्न और कृष्णा जीव भी टीम में शामिल हुए हैं, जबकि वेदिका का एक स्पेशल डांस नंबर भी था.
फिल्म की राह इतनी आसान नहीं थी. एक तरफ 'धुरंधर 2' का जबरदस्त क्रेज था और दूसरी तरफ तीसरे हफ्ते में 'वाझा 2' जैसी नई फिल्में भी रिलीज हुईं. इसके बावजूद, 'आडू 3' ने दर्शकों को बांधे रखा. हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से केरल और दक्षिण भारत में रिलीज हुई है, लेकिन इसकी वर्ल्डवाइड रिलीज पर भी काफी जोर दिया गया है, जिसकी वजह से दुनिया भर के दर्शक ने इसे देखा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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