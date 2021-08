Pushpa: सेट से लीक हुआ Anasuya Bharadwaj का लुक, मेकर्स के उड़े होश

Anasuya Bharadwaj first look from Pushpa: साउथ के आइकन स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) बहुत ही जल्द अपनी नई फिल्म पुष्पा (Pushpa) लेकर दर्शकों के सामने होंगे, जिसे दो भागों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म पुष्पा की कहानी जंगलों और उनमें रहने वाले लोगों के आसपास घूमेगी, जिसके लिए अल्लू अर्जुन ने पूरा लुक बदल डाला है। फिल्म पुष्पा के पोस्टर्स देखकर ऐसा लगता है कि अल्लू अर्जुन बॉक्स ऑफिस पर एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज करने वाले हैं। Also Read - Upcoming Box Office Clashes: Prabhas की Radhe Shyam ने दी Mahesh Babu को चुनौती, तो Aamir Khan के रातों की नींद उड़ाएंगे Allu Arjun

फिल्म के लिए केवल अल्लू अर्जुन ने ही अपना लुक नहीं बदला है। पुष्पा की कहानी के मुताबिक बाकी कलाकारों ने भी अपना लुक बदला है। पुष्पा के सेट से एक तस्वीर लीक हुई है, जिसमें अदाकारा अनुसूया (Anasuya Bharadwaj) अलग ही अवतार में नजर आ रही हैं। सेट से लीक हुई इस तस्वीर में अनुसूया भारद्वाज छोटे बालों और साड़ी में नजर आ रही हैं। टीवी होस्ट से एक्ट्रेस बनी अनुसूया भारद्वाज फिल्म पुष्पा में अहम किरदार निभाती दिखेंगी। यह उनकी दूसरी फिल्म है। डायरेक्टर सुकुमार ने अनुसूया के कंधों पर भारी जिम्मेदारी डाली है और उनका फर्स्ट लुक देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी को निराश नहीं करेंगी।

फिल्म पुष्पा की शूटिंग कोरोना वायरस महामारी की वजह से बंद हो गई थी। कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने पुष्पा की शूटिंग दोबारा शुरू की है, जिसके दौरान कोरोना गाइडलाइन्स का खास ध्यान रखा जा रहा है। खबरों की मानें तो इन दिनों मेकर्स अनुसूया के साथ फिल्म के कुछ खास सीन्स शूट कर रहे हैं। इन्हीं सीन्स की शूटिंग से ही अनुसूया का लुक लीक हुआ है।

इस साल क्रिसमस पर रिलीज होगी पुष्पा

कलाकार अल्लू अर्जुन की पुष्पा इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। मेकर्स ने बीते दिनों ही फिल्म का एक पोस्टर रिलीज करते हुए इस बात की जानकारी दी है। फिल्म पुष्पा की रिलीज डेट के ऐलान से साफ हो गया है कि अल्लू अर्जुन बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान (Aamir Khan) के साथ दो-दो हाथ करेंगे, जो क्रिसमस पर अपनी लाल सिंग चड्ढा लेकर आएंगे।