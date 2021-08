Annabelle Sethupathy: रिलीज से पहले लीक हुए Taapsee Pannu और Vijay Sethupathi के फर्स्ट लुक !!

Annabelle Sethupathy First Look: साउथ फिल्म स्टार तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) की अपकमिंग फिल्म अनाबेल सेतुपति (Annabelle Sethupathy) का फर्स्ट लुक रिलीज से पहले ही लीक हो गया है। फिल्म स्टार तापसी पन्नू और विजय सेतुपति ने हाल ही में एक हॉरर फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। इन दोनों की इस अपकमिंग फिल्म का मेगा ऐलान आज शाम ही होने वाला है। इसके बारे में खुद अदाकारा तापसी पन्नू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक तस्वीर शेयर कर जानकारी दी है कि शाम 5 बजे उनकी फिल्म अनाबेले सेतुपति (Annabelle Sethupathy) को लेकर एक बड़ा ऐलान होने वाला है। लेकिन इस बीच तापसी पन्नू और विजय सेतुपति स्टारर इस फिल्म के दो लुक सोशल मीडिया पर लीक हो गए हैं। इस फिल्म के दो फर्स्ट लुक फिल्म ट्रैकर रमेश बाला ने अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर किए हैं। इन पोस्टर्स में एक्ट्रेस तापसी पन्नू और विजय सेतुपति रोमांटिक रोल में दिख रहे हैं। Also Read - शादी का नाम सुनते ही भाग खड़ी होती हैं ये 9 एक्ट्रेस, फिल्मों में हो चुकी है मंडप में एंट्री

फिल्म में एक्ट्रेस तापसी पन्नू खूबसूरत ग्रीन कलर की फ्लोरल कलर की ड्रेस पहने व्हाइट हैट के साथ नजर आ रही हैं। जबकि फिल्म स्टार विजय सेतुपति क्रीम शेरवानी में बिल्कुल शाही लुक के साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फिल्म का एक और फर्स्ट लुक सामने आया है। जिसमें विजय सेतुपति और तापसी पन्नू एक दूसरे संग रोमांटिक मूड में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं।

हॉरर-कॉमेडी फिल्म है अनाबेले सेतुपति

अनाबेले सेतुपति की बात करें तो फिल्म स्टार तापसी पन्नू और विजय सेतुपति की ये अपकमिंग फिल्म एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है। इसके निर्देशक दीपक सुंदरराजन हैं। इस फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज करने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग करीब-करीब पूरी हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग को जयपुर में पूरी की गई है। जिसे मेकर्स सिर्फ एक महीने में ही पूरा कर दिया था। फिल्म इन दिनों पोस्ट प्रोडक्शन फेज में हैं। तो क्या आप तमिल फिल्म स्टार विजय सेतुपति और तापसी पन्नू की इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। Also Read - Rakhi 2021: Kareena Kapoor से लेकर Kriti Sanon तक, बॉलीवुड की इन हसीनाओं का नहीं है अपना ‘भैया’, बहनों को ही बांधती हैं राखी