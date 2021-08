Anushka Shetty ने झटकी Nayanthara की 100 करोड़ी फिल्म, तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर होगा ग्रैंड वेलकम !!

Anushka Shetty to play Nayanthara's role in Netrikann Remake: साउथ फिल्म अदाकारा अनुष्का शेट्टी (Anushka Shetty) की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली ने उन्हें एक बड़ा पैन इंडिया स्टार बना दिया है। हालांकि इसके बाद एक्ट्रेस ने कोई दूसरी पैन इंडिया फिल्म साइन नहीं की है। अनुष्का शेट्टी की पिछली रिलीज फिल्म निशब्दम थी। जिसे कोरोना काल के चलते सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। इस फिल्म को दर्शकों से खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। इसके बाद ही एक्ट्रेस ने कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं की है। Also Read - Top 10 South Indian Actresses By Ormax Media: Samantha Akkineni की बरकरार है सत्ता, Pooja Hegde ने चटाई Rashmika Mandanna को धूल

अब सुनने में आ रहा है कि एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी के हाथ एक बड़ी हिट फिल्म लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अनुष्का शेट्टी, तमिल अदाकारा नयनतारा (Nayanthara) की हालिया रिलीज फिल्म नेत्रीकन (Netrikann Remake) के तेलुगु रीमेक में नजर आएंगी। इस फिल्म को हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। नयनतारा ने इस फिल्म में एक सीबीआई ऑफिसर का किरदार निभाया है जो एक एक्सीडेंट में अपनी आंखें खो बैठती है। इसके बाद उसका सामना एक क्रिमिनल से होता है। इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में नयनतारा की दमदार परफॉर्मेंस को लेकर काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नयनतारा की इस सुपरहिट फिल्म को अब तेलुगु में भी बनाने की तैयारी चल रही है। सुनने में आ रहा है कि इसे महेश बाबू की फिल्म मेजर के हीरो अदिवी शेष बनाना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, वो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन में एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी को लेने की तैयारी में है। हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

अनुष्का शेट्टी की पिछली रिलीज फिल्म निशब्दम के बाद से अब तक अगली फिल्म का ऐलान नहीं हुआ है। एक्ट्रेस की अगली फिल्म को लेकर फिल्मी गलियारे में कई कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच हमें अनुष्का शेट्टी की फिल्म के आधिकारिक ऐलान का इंतजार है।