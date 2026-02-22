'पैडेड ब्रा पहनने की डिमांड करते हैं डायरेक्टर', तापसी पन्नू ने खोली साउथ इंडस्ट्री की पोल...

ENG हिन्दी
Taapsee Pannu On South Directors Demand: एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स की डिमांड के बारे में बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या बताया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 22, 2026 6:49 PM IST

तापसी पन्नू ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है.

साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक काम करने वाली एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'अस्सी' बीती 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म कोर्टरूम ड्रामा है. इस फिल्म को ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. बताते चलें कि तापसी पन्नू ने अनुभव सिन्हा के साथ कई फिल्मों में काम किया है. इसी बीच एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान साउथ इंडस्ट्री की एक काली सच्चाई बताई है. तापसी पन्नू का कहना है कि साउथ सिनेमा के डायरेक्टर्स एक्ट्रेसेस से पैडेड ब्रा पहनने की डिमांड करते हैं. इसके बाद एक्ट्रेसेस को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है.

तापसी पन्नू ने साउथ डायरेक्टर को लेकर की बात

तापसी पन्नू ने शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा कि साउथ के डायरेक्टर्स फिल्म में एक्ट्रेसेस ऐसी डिमांड करते हैं कि वह शर्मिंदगी महसूस होती है. एक्ट्रेस से पूछा गया कि भोजपुरी और साउथ मूवीज के गानों में इतना पेट और नाभि क्यों दिखाया जाता है. इस पर तापसी पन्नू ने कहा कि उन्होंने इस ट्रेंड को समझने की कोशिश की है. साउथ की फिल्मों में नाभि पर तो हिंदी फिल्मों में क्लीवेज पर फोकस रहता है. तापसी पन्नू ने आगे कहा, 'साउथ में कभी-कभी कहा जाता है कि पैडेड ब्रा पहन लो. लेकिन समस्या होती है कि डायरेक्टर सेट पर ये किसको बोले क्योंकि वहां पर गिनी-चुनी लड़कियां होती हैं. फिर डायरेक्टर ये बात असिस्टेंट डायरेक्टर को बोलते हैं और वह स्टाइलिंग टीम या हेयर टीम की किसी लड़की को बताती हैं. फिर ये मैसेज लास्ट में हीरोइन तक पहुंचता है.'

तापसी बोलीं- 'काफी शर्मिंदगी होती है'

तापसी पन्नू ने आगे कहा, 'इन सब से सोचो कितनी शर्मिदगी होती होगी जब गाने की शूटिंग के बीच में किसी को उठकर जाना पड़ा, और सब देख रहे हों कि फर्क क्या हुआ. फिर कहा जाता है कि अभी भी फर्क नहीं दिख रहा है तो वापस जाओ और फिर से बदलो.' एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि फिल्म बनाने वाले अक्सर स्क्रीन पर बॉडी के कुछ पार्ट्स को हाइलाइट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यो दर्शकों को पसंद आएगा. इस तरह से तापसी पन्नू ने एक बार फिर बेबाकी से अपनी बात रखी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

