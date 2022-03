Prabhas-SS Rajamouli Baahubali 3 on cards: साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म राधे श्याम (Radhe Shyam) के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म स्टार प्रभास (Prabhas) और पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) निर्देशक राधा कृष्ण कुमार (Radha Krishna Kumar) की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम को लेकर 11 मार्च के दिन सिल्वर स्क्रीन पहुंचने वाले हैं। इस फिल्म का इन दिनों खासा बज है। बाहुबली स्टार प्रभास की हर फिल्म को लेकर ही दर्शक उत्साहित रहते हैं। ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। इस फिल्म के प्रमोशन में इन दिनों सुपरस्टार प्रभास जमकर बिजी हैं। इस दौरान फिल्म स्टार जमकर इंटरव्यू दे रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म स्टार प्रभास ने इशारा दिया कि वो एक बार फिर से बाहुबली निर्देशक एसएस राजामौली के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। Also Read - एक्सक्लूसिव! 'बाहुबली 3' को लेकर तमन्ना भाटिया ने किया बड़ा खुलासा, कहा- ये फिल्म...

जिसके बाद से ही मीडिया में खासा बज है। बाहुबली की इस ब्लॉकबस्टर टीम को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए हर कोई दीवाना है। बाहुबली की दो सुपरहिट फ्रेंचाइजी के बाद इसकी तीसरी कड़ी को लेकर भी कई दफा खबरें सामने आती रही हैं। हालांकि ये रिपोर्ट्स कभी सच साबित नहीं हुईं। फिल्म स्टार प्रभास भी अपनी अगली फिल्मों में बिजी हो गए और निर्देशक एसएस राजामौली अपनी फिल्म आरआरआर में बिजी हो गए। अब फिल्मी दुनिया से निकलकर सामने आ रही अंदरखाने खबरों की मानें तो ये खबरें सही साबित होने वाली हैं। रिपोर्ट्स हैं कि बाहुबली स्टार प्रभास और निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली के तीसरा पार्ट पर काम चल रहा है। यानी बाहुबली 3 के साथ जल्दी ही निर्देशक राजामौली और प्रभास फिर से साथ आ सकते हैं। Also Read - राजामौली ने किया बड़ा ऐलान, बाहुबली 2 के बाद अब बाहुबली का तीसरा पार्ट आना तय !

