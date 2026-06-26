Baahubali 3: खत्म हुआ सालों का इंतजार! प्रभास और अनुष्का शेट्टी ने 'बाहुबली 3' को लेकर दिया बड़ा अपडेट

Baahubali 3 Confrimed: नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री 'बाहुबली: द टॉर्चबियरर' ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इसमें प्रभास, राणा दग्गुबाती और अनुष्का शेट्टी ने एक खास अंदाज में 'बाहुबली 3' की तरफ इशारा किया है.

'बाहुबली 3' पर बड़ा अपडेट

साल 2015 और 2017 में जब एस.एस. राजामौली की 'बाहुबली' फ्रैंचाइजी थिएटर्स में आई थी, तो उसने भारतीय सिनेमा का इतिहास को बदलकर रख दिया था. 'बाहुबली 2' के अंत में जब महेंद्र बाहुबली माहिष्मती के सिंहासन पर बैठा, तो दुनिया को लगा कि यह कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई. लेकिन अब, सालों बाद फिल्म की स्टारकास्ट ने फैंस को एक ऐसा सरप्राइज दिया है, जिसे सुनकर हर सिनेमा प्रेमी का दिल जोर से धड़कने लगा है. जी हां, 'बाहुबली 3' के आने की खबरों पर अब लगभग पक्की मुहर लग चुकी है.

एक वायरल क्लिप ने उड़ाए सबके होश

'बाहुबली 3' को लेकर यह सारा हंगामा तब शुरू हुआ जब आज यानी 26 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक खास डॉक्यूमेंट्री का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. इस क्लिप में फिल्म के मुख्य सितारे प्रभास, राणा दग्गुबाती और अनुष्का शेट्टी एक साथ सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं और बातों-बातों में इस फ्रैंचाइजी के अगले पार्ट की ओर बड़ा इशारा कर रहे हैं.

वीडियो में भल्लालदेव यानी राणा दग्गुबाती मुस्कुराते हुए कहते हैं, "हो सकता है कि दुनिया अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार न हो, लेकिन बाहुबली जरूर आएगी..." राणा की इस बात पर तुरंत रिएक्ट करते हुए हमारे प्यारे बाहुबली यानी प्रभास कैमरे की तरफ अपनी तीन उंगलियां दिखाते हैं और शरारत भरी मुस्कान देते हैं. प्रभास का यह इशारा देखकर अनुष्का शेट्टी समेत वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं. सबसे खास बात यह है कि यह क्लिप इन दमदार शब्दों के साथ खत्म होती है. "और यह विरासत जारी रहेगी. "

इंटरनेट पर मच गया फैंस का गदर

इस क्लिप के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस दीवाने हो गए हैं. एक्स और इंस्टाग्राम पर लोग जश्न मना रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बाहुबली 3 आधिकारिक तौर पर आ रही है! हमारा बरसों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. राजामौली सर जल्द ही इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे." वहीं दूसरे फैंस का कहना है कि बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इमोशन है.

क्या है 'बाहुबली: द टॉर्चबियरर'?

दरअसल, बाहुबली फ्रैंचाइजी को आए अब लगभग 10 साल होने वाले हैं. इसी मौके को खास बनाने के लिए नेटफ्लिक्स पर 'बाहुबली: द टॉर्चबियरर' नाम की एक चार एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज की गई है. यह डॉक्यूमेंट्री इस ऐतिहासिक फिल्म के बनने के सफर, पर्दे के पीछे की अनसुनी कहानियों और इसके ग्लोबल इम्पैक्ट को दिखाती है. इसमें राजामौली के विजन, सितारों के अनसीन इंटरव्यूज और सेट के वो नजारे शामिल हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखे हैं.

एस.एस. राजामौली के डायरेक्शन में बनी 'बाहुबली' में प्रभास, राणा, अनुष्का, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन और नासिर जैसे दिग्गजों ने काम किया था. इन दो फिल्मों ने प्रभास को देश का पहला असली पैन-इंडिया सुपरस्टार बनाया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.