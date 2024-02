'बाहुबली' में कटप्पा के लिए इस बॉलीवुड एक्टर को कास्ट करना चाहते थे मेकर्स, ऐसे हुई सत्यराज की एंट्री Sanjay Dutt was the first choice for Kattappa in Baahubali: प्रभास की सुपरहिट फिल्म 'बाहुबली' के सबसे फेमस रोल कटप्पा के लिए मेकर्स संजय दत्त को कास्ट करना चाहते थे। लेकिन इस वजह से एक्टर की एंट्री नहीं हो पाई थी।