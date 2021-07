Nandamuri Balakrishna के बिगड़े बोल, 'भारत रत्न' की कर डाली पिता NT Rama Rao की चप्पल से तुलना, Jr NTR के लिए भी मुंह छिपाना पड़ा भारी

Nandamuri Balakrishna compares Bharat Rarna with his father NT Rama Rao's slipper: साउथ फिल्म स्टार नंदामुरी बालाकृष्ण (Nandamuri Balakrishna) अपनी फिल्मों, एक्टिंग से लेकर अपने बयानों तक से विवादों में बने रहते हैं। वो कई बार अपने बयानों से लोगों का ध्यान खींच चुके हैं। इस बार नंदामुरी बालाकृष्ण ने कुछ ऐसा कह दिया है कि उनके भतीजे जूनियर एनटीआर (Jr NTR) के लिए भी मुंह छिपाना भारी पड़ गया है। हाल ही में टॉलीवुड फिल्म स्टार जूनियन एनटीआर के चाचा और एक्टर नंदामुरी बालकृष्णा ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि सोशल मीडिया पर तूफान उठ खड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नंदामुरी बालकृष्ण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जिसमें नंदामुरी बालकृष्णा ऑस्कर विनर भारतीय संगीतकार ए.आर रहमान को ही पहचानने से इंकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की तुलना अपने पिता एनटी रामा राव की चप्पल से कर डाली है। Also Read - नंदमुरी बालकृष्ण के बर्थडे पर सोशल मीडिया पर मचा भूचाल, जूनियर एनटीआर से लेकर कृष तक इन स्टार्स ने दी शुभकामनाएं

नंदामुरी रामराव ने एआर रहमान को पहचानने से इंकार करते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता कौन है एआर रहमान। उसने ऑस्कर जीता है लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता है कि वो कौन है। वो एक दशक में एक हिट डिलिवर करता है।' दिलचस्प बात ये है कि एआर रहमान ने ही नंदामुरी बालाकृष्ण की 1993 में रिलीज हुई फिल्म निपु रवा में संगीत दिया था।

इसके आगे बोलते हुए उन्होंने भारत रत्न सम्मान की तुलना आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्गज साउथ फिल्म अभिनेता और अपने पिता एनटी रामा राव की चप्पल से कर डाली। नंदामुरी बालाकृष्ण ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, 'अगर वो मेरे पिता को भारत रत्न देते हैं तो वो मेरे पिता का नहीं बल्कि उस अवॉर्ड का सम्मान कर रहे हैं। ऐसा कोई अवॉर्ड नहीं है जो मेरे पिता ने अपने जीवनकाल में हासिल न किया हो।' बता दें कि नंदामुरी बालाकृष्ण साउथ सिने जगत में काफी लोकप्रिय स्टार हैं। वो लंबे वक्त से फिल्मी दुनिया में हैं। हालांकि उनके भतीजे जूनियर एनटीआर के जैसा स्टारडम वो हासिल नहीं कर पाए। नंदामुरी बालाकृष्ण जल्दी ही फिल्म अखंडा में नजर आने वाले हैं। जिसमें अदाकारा प्रज्ञा जायसवाल उनके अपोजिट लीड रोल में नजर आने वाली है।