Bheemla Nayak: Pawan Kalyan के फैंस को स्वतंत्रता दिवस पर मिला बड़ा तोहफा, धांसू वीडियो हुआ रिलीज

साउथ के पावर स्टार पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की अपकमिंग फिल्म भीमला नायक (Bheemla Nayak) का दमदार टीजर वीडियो मेकर्स ने आज रिलीज कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पवन कल्याण के फैंस को निर्माताओं ने एक बड़ा तोहफा देते हुए उनकी अपकमिंग फिल्म भीमला नायक की पहली झलक दर्शकों को दिखाई है। इस फिल्म में पवन कल्याण के साथ लीड रोल में बाहुबली के भल्लालदेव उर्फ राणा दग्गुबाती (Rana Daggubati) भी दिखाई देने वाले हैं।

दिलचस्प बात ये है कि पवन कल्याण और राणा दग्गुबाती स्टारर ये फिल्म सुपरहिट मलयालम फिल्म अय्यपम कोशियम की तेलुगु रीमेक है। फिल्म में पवन कल्याण पृथ्वीराज सुकुमारन का किरदार निभाने वाले हैं। यही वजह है कि फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। दर्शकों के इसी इंतजार को बढ़ाने के लिए मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक दिखाई है। जारी किए गए वीडियो में पवन कल्याण काले कुर्ते और ग्रे लुंगी में दमदार एंट्री करते दिख रहे हैं। पवन कल्याण की एंट्री एकदम मासी स्टाइल में दिखाई गई है। जो लोगों को खूब पसंद आ रही है। हालांकि वीडियो में अभी एक्टर राणा दग्गुबाती की झलक नहीं दिखाई गई है। जारी हुआ ये वीडियो आप यहां देख सकते हैं।

जारी हुआ पवन कल्याण की फिल्म भीमला नायक का धांसू वीडियो



सुपरस्टार पवन कल्याण ने इसी साल वकील साब जैसी सुपरहिट फिल्म दी है। श्रुति हासन के साथ आई पवन कल्याण की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म पिंक की रीमेक थी। इस फिल्म को भी दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद अब पवन कल्याण ने टॉलीवुड स्टार राणा दग्गुबाती के साथ हाथ मिलाया है। राणा दग्गुबाती स्टारर इस फिल्म की कहानी निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखी है। जबकि इसका निर्देशन सागर के चंद्रा कर रहे हैं। तो क्या आप राणा दग्गुबाती और पवन कल्याण की इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।