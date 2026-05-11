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सीएम विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म Jana Nayagan की रिलीज डेट पर आया बड़ा अपडेट, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Jana Nayagan Release Date Out: एक्टर से मुख्यमंत्री बने विजय की फिल्म 'जन नायकन' रिलीज होने के लिए तैयार है. H. विनोथ द्वारा निर्देशित यह फिल्म पिछले कई समय से विवादों में बनी हुई थी.

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By: Shreya Pandey | Published: May 11, 2026 10:43 AM IST
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कब रिलीज होगी 'जना नायगन'?

Jana Nayagan Release Date Out: दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार विजय अब केवल पर्दे के हीरो नहीं हैं, अब वो तमिलनाडु की सत्ता के असली नायक भी बन चुके हैं. हाल ही में हुए चुनावों में उनकी पार्टी TVK की ऐतिहासिक जीत और विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, उनके फैंस के लिए एक और दोहरी खुशखबरी सामने आई है. उनकी अवेटेड फिल्म ‘जन नायकन’ अब जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. आपको बता दें कि ये फिल्म पिछले कई समय से विवादों में बनी हुई थी.

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मेकर्स का बड़ा एलान

विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए फिल्म के निर्माता वेंकट के. नारायण (KVN Productions) ने मीडिया से बात करते हुए फिल्म की रिलीज पर एक बड़ा अपडेट दिया. उन्होंने बताया कि फिल्म पर मंडरा रहे बादल अब पूरी तरह हट चुके हैं. हालांकि पहले चर्चा थी कि फिल्म 8 मई 2026 को रिलीज होगी, लेकिन राजनीतिक व्यस्तताओं और शपथ ग्रहण के कारण इसमें थोड़ा बदलाव किया गया. अब मेकर्स का लक्ष्य फिल्म को अगले 14 दिनों के भीतर (मई के अंत तक) रिलीज करने का है.

सेंसर बोर्ड और विवादों से मिली राहत

'जन नायगन' का सफर इतना आसान नहीं रहा है. H. विनोथ के निर्देशन में बनी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड (CBFC) के साथ लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी. फिल्म की राजनीतिक कहानी और तीखे डायलाॅग पर बोर्ड को आपत्तियां थीं. हाल ही में यह फिल्म अवैध रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लीक हो गई, जिसने मेकर्स की चिंता बढ़ा दी. इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक फ्रीलांस असिस्टेंट एडिटर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है. लेकिन अब जब विजय खुद मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो सेंसर की प्रक्रियाएं अपने अंतिम चरण में हैं और जल्द ही फिल्म को ग्रीन सिग्नल मिलने की उम्मीद है.

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धमाकेदार होगी स्टार कास्ट

यह एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें विजय एक ऐसे राजनेता के रूप में नजर आएंगे जो व्यवस्था से लड़ता है. खास बात यह है कि इस फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार बॉबी देओल मुख्य विलेन की भूमिका में हैं. पर्दे पर विजय और बॉबी देओल की टक्कर देखना दर्शकों के लिए काफी रोमांचक होगा. फिल्म में पूजा हेगड़े और ममिता बैजू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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