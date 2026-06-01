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'CM विजय की वजह से मैंने अपना...' Thalapathy Vijay पर तमिल एक्ट्रेस ने लगाया गंभीर आरोप, एक बयान से हिल गई इंडस्ट्री!

Thalapathy Vijay जब से सीएम बने हैं, तभी से वो लगातार सुर्खियों में हैं, लेकिन अब उन्हें लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. बिग बॉस फेम मारिया जूलियाना ने सीएम पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 1, 2026 12:05 PM IST
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सीएम विजय पर एक्ट्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

CM Thalapathy Vijay Faces Serious Allegations: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) ने जब से सीएम की कुर्सी संभाली है, तभी से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. कभी उनके वीडियो, तो कभी उनका लुक चर्चा में आ जाता है, लेकिन अभी उन्हें लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने साउथ सिनेमा से लेकर राजनीति के गलियारों तक में सनसनी फैला दी है. एक एक्ट्रेस ने दावा किया है कि, उसने सीए विजय की वजह से अपना बच्चा खो दिया है. एक्ट्रेस का कहना है कि, उन्हें सोशल मीडिया पर इस हद तक निशाना बनाया गया कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया.

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क्या है पूरा मामला?

तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय (Thalapathy Vijay) पर गंभीर आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस कोई और नहीं 'बिग बॉस तमिल' फेम जूली (Julie) हैं जिन्हें मारिया जूलियाना के नाम से भी जाना जाता है. एक्ट्रेस ने हाल ही में चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने सीएम विजय पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जूली के मुताबिक, बीते कुछ महीनों से उन्हें और उनके पति को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. इस मामले में मार्च में एक्ट्रेस ने 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. तब तमिलनाडू में डीएमके की पार्टी सत्ता में थी. हालांकि, विजय की सरकार बनने के एक दिन बाद अचानक उन्हें नोटिस आय कि उनकी शिकायत क्रिमिनल केस की नहीं बल्कि मानहानि की है.

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'नाम किया जा रहा खराब'

एक्ट्रेस ने दावा किया है कि, उनके केस को इसलिए क्रिमिनल केस नहीं माना गया, क्योंकि उन्होंने जिन 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, वो थलापति विजय की पार्टी टीवीके के सपोर्टर्स हैं. इसके बाद उनकी ट्रोलिंग और बढ़ गई और बाद में उनका नाम 15 लाख रुपए के किडनी घोटाले से जोड़ा जाने लगा. उन्होंने दावा किया है कि यह सब कुछ TVK ने करवाया है और इसके पीछे एक समर्थक और एक वकील है. एक्ट्रेस ने आगे कहा कि, उन्होंने ऑनलाइन हैरेसमेंट और मानसिक तनाव की वजह से अपना बच्चा खोया है. वह इसका यूज सहानुभूति के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके लिए यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसकी वजह से उनके और उनके पति के बारे में झूठी और गंदी बातें फैलाई जा रही हैं. एक्ट्रेस का कहना है कि, जो औरतें TVK के खिलाफ बोल रही हैं, उनका नाम बिना किसी शर्म के खराब किया जा रहा है.

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'अगर वो एक बार... तो मेरा बच्चा जिंदा होता'

कॉन्फ्रेंस के दौरान जूली ने सीएम विजय को सीधा टारगेट करते हुए कहा कि, हाल ही में उनकी शादी हुई है और वो कुछ महीनों की प्रेग्नेंट थीं, लेकिन लगातार हो रही मानसिक प्रताड़ना के चलते उनका मिसकैरेज हो गया, मेरे और मेरे पति के बारे में अपमानजनक और झूठी बातें फैलाई गईं, इस मानसिक प्रताड़ना के चलते मेरा मिसकैरेज हुआ इसके लिए विजय अन्ना जिम्मेदार हैं. एक्ट्रेस ने कहा, उन्होंने ये सीधे तौर पर नहीं किया, लेकिन अगर वह सिर्फ एक बार अपने सपोर्टर्स से कह देते कि ट्रोलिंग बंद करें, तो मेरा बच्चा जिंदा होता.

कौन हैं एक्ट्रेस जूली?

आपको बता दें कि, एक्ट्रेस जूली का पूरा नाम मारिया जूलियाना है. वो सालों पहले एक नर्स थीं और साल 2017 के बाद तमिलनाडु में जल्लीकट्टू आंदोलन के दौरान चर्चा में आईं, जिसके बाद उन्होंने 'बिग बॉस तमिल' के पहले सीजन में हिस्सा लिया और घर-घर में अपनी पहचान बनाई. इसके बाद उन्हें कई टीवी शोज और फिल्मों में देखा गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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