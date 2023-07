BIGGEST Box Office Clash Sankranthi 2024: साउथ फिल्म स्टार तेजा सज्जा स्टारर निर्देशक प्रशांत वर्मा की अपकमिंग फिल्म 'हनु-मैन' की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। इस फिल्म को मेकर्स साउथ के सबसे बड़े त्यौहार साल 2024 की मकर संक्रांति के दिन रिलीज करने वाले हैं। फिल्म स्टार तेजा सज्जा की इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान करते हुए निर्माताओं ने बताया कि ये फिल्म साल 2024 की संक्रांति 2024 के दिन रिलीज होगी। इसके साथ साउथ ही नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी हलचल तेज हो गई है। दरअसल, तेजा सज्जा की 'हनु-मैन' को निर्माता-निर्देशक 12 जनवरी 2024 के दिन रिलीज करने वाले हैं। इस ऐलान के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेड पंडित भी हरकत में आ चुके हैं। दरअसल, जिस दिन ये फिल्म रिलीज होने वाली है। इसी वक्त साउथ सिनेमा के दो सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास और महेश बाबू भी अपनी फिल्में लेकर थियेटर पहुंच रहे हैं। Also Read - Hanu-Man Release Date: इस दिन रिलीज होगी तेजा सज्जा की इंडियन सुपरहीरो वाली फिल्म, मेकर्स का बड़ा ऐलान

मेकर्स ने ऐलान किया है कि तेजा सज्जा, अमृता अय्यर और वरलक्ष्मी सार्थकुमार की फिल्म 'हनु-मैन' 12 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली है। इसका ऐलान करते हुए निर्देशक प्रशांत वर्मा ने लिखा, 'इस फिल्म को बनाने में मैंने जीवन के 2 साल लगाए हैं। अभी 6 महीने और लगाऊंगा... आपको बेहतरीन अनुभव देने के लिए। 'हनु-मैन' 12 जनवरी 2024 के दिन'

I have spent 2 years of my life on this film and ready to spend another 6 months to give you nothing but the best! ??#HANUMAN on JAN 12th 2024, SANKRANTHI@tejasajja123 @Niran_Reddy @Primeshowtweets#HanuManForSankranthi pic.twitter.com/YkBBR8TPv0

— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) July 1, 2023