साल 2026 की साउथ की सबसे बड़ी ब्लाॅकबस्टर फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर की शानदार कमाई, बनेगा हिंदी रीमेक

साल 2026 के पहले महीने में कई शानदार फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. इसी साल साउथ की एक फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी. इस फिल्म ने सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई की है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 2, 2026 6:23 PM IST

साल 2026 की शुरुआत भारतीय सिनेमा के लिए धमाकेदार रही है. जहां एक तरफ बॉलीवुड की महा-सीक्वल 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही है, वहीं दक्षिण भारत से आई एक छोटी और शानदार फिल्म 'थलाइवर थम्बी थलाइमैयिल' (Thalaivar Thambi Thailamaiyil) ने पूरे देश के फिल्म मेकर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. फिल्म की जबरदस्त सफलता को देखते हुए अब इसके हिंदी रीमेक की तैयारी जोरों पर है. यह फिल्म 15 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.

बॉक्स ऑफिस पर 'थलाइवर' का मैजिक

यह फिल्म मूल रूप से केवल तमिल भाषा में रिलीज हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर सीमित स्क्रीन्स के बावजूद 1.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया. लेकिन माउथ पब्लिसिटी के दम पर इसने भारत में 27.99 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर सबको हैरान कर दिया है. इसी सरप्राइज हिट ने बॉलीवुड के मेकर्स को इसका हिंदी वर्जन बनाने के लिए मजबूर कर दिया है.

क्या है फिल्म की कहानी?

'थलाइवर थम्बी थलाइमैयिल' एक बेहतरीन पॉलिटिकल सटायर (राजनीतिक व्यंग्य) है. फिल्म की कहानी एक गांव के युवा पंचायत अध्यक्ष (जीवा द्वारा निभाया गया किरदार) के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी में मोड़ तब आता है जब एक ही समय पर पड़ोस के दो घरों में बिल्कुल विपरीत स्थितियां पैदा हो जाती हैं, एक घर में शादी की शहनाइयां बज रही होती हैं और दूसरे में 'जनाजे' का माहौल होता है. इन दोनों विपरीत हालातों के बीच फंसा पंचायत अध्यक्ष कैसे स्थिति को संभालता है, यही फिल्म का मुख्य आकर्षण है. कॉमेडी के तड़के के साथ फिल्म समाज को एक मैसेज भी देती है.

कौन बनेगा बॉलीवुड का 'थलाइवर थम्बी'?

फिल्म के निर्माता कन्नन रवि ने हिंदी रीमेक की कहानी पर काम शुरू कर दिया है. हालांकि ऑफिशियल घोषणा अभी बाकी है, लेकिन फिल्मी गलियारों में चर्चा है कि इस किरदार के लिए बॉलीवुड के देसी बॉयज आयुष्मान खुराना या कार्तिक आर्यन को अप्रोच किया जा सकता है. फिल्म का जॉनर इन दोनों ही सितारों की इमेज पर बिल्कुल फिट बैठता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
