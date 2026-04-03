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Biker Movie X Review: शर्वानंद की फिल्म 'बाइकर' देख गदगद हुए फैंस, पसंद आया पिता-पुत्र का इमोशनल बॉन्ड

Sharwanand Movie Biker X Review: साउथ एक्टर शर्वानंद की फिल्म 'बाइकर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे पसंद किया जा रहा है. फिल्म देखने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिए हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 3, 2026 9:12 PM IST

Biker Movie X Review: शर्वानंद की फिल्म 'बाइकर' देख गदगद हुए फैंस, पसंद आया पिता-पुत्र का इमोशनल बॉन्ड
शर्वानंद की फिल्म 'बाइकर' को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है.

साउथ सिनेमा इंडस्ट्री के चर्चित एक्टर शर्वानंद (Sharwanand) की फिल्म 'बाइकर' (Biker) का इंतजार खत्म हो गया है. इस हाई-ऑक्टेन फिल्म ने 3 अप्रैल यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दी है. फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म 'बाइकर' को देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय जाहिर की है, जिससे पता चल रहा है कि शर्वानंद की ये फिल्म लोगों को दिल जीत रही है. फिल्म की कहानी में पिता और पुत्र के बीच बॉन्ड लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. आइए जानते हैं कि अभिलाष रेड्डी कंकारा के डायरेक्शन में बनी शर्वानंद की फिल्म 'बाइकर' को लेकर लोगों ने क्या लिखा है.

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फिल्म 'बाइकर' की कहानी

फिल्म 'बाइकर' में दिखाया गया है कि विक्की (शर्वानंद) एक जबरदस्त बाइकर है. वह इंटरनेशनल बाइकरों के साथ मुकाबला करना चाहता है. विक्की के पिता काफी सख्त हैं लेकिन उससे बहुत प्यार करते हैं. विक्की के पिता उसके सपने को पूरा करने में मार्गदर्शन देते हैं. फिल्म 'बाइकर' में पिता और बेटे की जबरदस्त बॉन्डिंग लोगों को इमोशनल करती है. इस शर्वानंद की फिल्म को लेकर लोगों ने रिएक्शन दिए हैं. लोगों का कहना है कि फिल्म में एक्टिंग से लेकर कहानी तक सबकुछ जबरदस्त है. कुल मिलाकर लोगों को फिल्म 'बाइकर' ने बांधकर रखा है.

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फिल्म 'बाइकर' में नजर आए ये सितारे

शर्वानंद की फिल्म 'बाइकर' को को मिल रहे रिस्पॉन्स से लग रहा है कि ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने वाली है. डायरेक्टर अभिलाष रेड्डी कंकारा की फिल्म 'बाइकर' में शर्वानंद के साथ मालविका नायर और डॉ. राजशेखर महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. बताते चलें कि इससे पहले शर्वानंद साल 2026 में संक्रांति पर रिलीज हुई फिल्म नारी नारी नादुमा मुरारी में नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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