ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • JR NTR की झलक पाने के चक्कर में अस्पताल में मचा बवाल, बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज...

JR NTR की झलक पाने के चक्कर में अस्पताल में मचा बवाल, बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज

साउथ एक्टर जूनियर एनटीआर एक हॉस्पिटल के उद्घाटन में पहुंचे थे, जहां एक्टर को देखने के लिए हद से ज्यादा लोग जमा हो गए, जिसके बाद वहां का हालात बेकाबू हो गया. इस वजह से पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 8, 2026 10:32 PM IST

JR NTR की झलक पाने के चक्कर में अस्पताल में मचा बवाल, बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज
jr ntr

साउथ सिनेमा के यंग टाइगर यानी जूनियर एनटीआर (Jr NTR) की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. उनके फैंस अपने चहेते स्टार की एक झलक पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. लेकिन हाल ही में हैदराबाद के KIMS हॉस्पिटल के बाहर जो नजारा दिखा, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है. एक्टर की एक झलक पाने की बेताबी बेकाबू भीड़ के रुप में बदल गई. आइए जानते हैं कि आखिर उस दिन अस्पताल के बाहर और अंदर क्या-क्या हुआ.

Also Read
Coolie vs War 2 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर दोनों का दबदबा जारी, 13वें दिन छाप डाले इतने नोट

एक्टर की एंट्री पर बेकाबू हुई भीड़

मौका था KIMS हॉस्पिटल के उद्घाटन का, जहां जूनियर एनटीआर को बतौर मुख्य अतिथि इनवाइट किया गया था. जैसे ही खबर फैली कि 'तारा' (एक्टर का निकनेम) अस्पताल पहुंचने वाले हैं, देखते ही देखते हजारों की तादाद में फैंस वहां जमा हो गए. जैसे ही एनटीआर की गाड़ी अस्पताल के करीब पहुंची, फैंस ने उनके नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए. हर कोई बस एक बार उनके करीब जाकर हाथ मिलाना या फोटो खींचना चाहता था. एक्टर को अंदर जाते देख भीड़ इतनी ज्यादा उतावली हो गई कि लोग भागते हुए एस्केलेटर की तरफ बढ़ने लगे. रिपोर्ट्स की मानें तो भारी दबाव की वजह से अस्पताल के एस्केलेटर को भी नुकसान पहुंचा, जिससे वहां मौजूद मरीजों और स्टाफ में डर का माहौल पैदा हो गया.

Also Read
War 2 vs Coolie Box Office Collection: ऋतिक रोशन-रजनीकांत की फिल्मों की हालत खराब, 12वें दिन कलेक्शन गिरकर रह गया इतना

पुलिस को उठानी पड़ी लाठियां

जब स्थिति हाथ से निकलने लगी और सिक्योरिटी गार्ड्स भीड़ को संभालने में नाकाम रहे, तब स्थानीय पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा. भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को अंततः हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस अधिकारी फैंस को धक्का देकर और लाठियां दिखाकर पीछे हटा रहे हैं ताकि किसी बड़ी अनहोनी को टाला जा सके. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने एक सुरक्षित रास्ता बनाया, जिसके जरिए जूनियर एनटीआर को सुरक्षित तरीके से अस्पताल के अंदर ले जाया गया और बाद में बाहर निकाला गया.

जूनियर एनटीआर की लोकप्रियता का आलम यह है कि वे जहां भी जाते हैं, वहां ट्रैफिक जाम और भीड़ एक आम बात हो गई है. हालांकि, अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर इस तरह की भगदड़ ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं. कई लोगों का कहना है कि फैंस का प्यार अपनी जगह है, लेकिन मरीजों की सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखना भी जरूरी है. इस घटना के बावजूद जूनियर एनटीआर ने शांति बनाए रखी और इवेंट को पूरा किया. सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे पुलिस की सख्ती बता रहे हैं, तो कुछ इसे फैंस की गैर-जिम्मेदाराना हरकत. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
War 2 vs Coolie Box Office Collection: 11वें दिन बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन? कलेक्शन रिपोर्ट देख हुए सब हैरान

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Jr Ntr Jr Ntr Birthday South News