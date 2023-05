Sreenivas Bellamkonda on dating rumours with Rashmika Mandanna: साउथ फिल्म स्टार श्रीनिवास बेल्लमकोंडा इन दिनों अपनी फिल्म 'छत्रपति' के प्रमोशन में बिजी हैं। तेलुगु स्टार श्रीनिवास बेल्लमकोंडा की फिल्म 12 मई के दिन सिल्वर स्क्रीन पहुंच रही है। इस बीच सुपरस्टार श्रीनिवास बेल्लमकोंडा का नाम अचान की ही अदाकारा रश्मिका मंदाना के साथ जोड़ा जाने लगा। रयूमर्स थीं कि अदाकारा रश्मिका मंदाना लाइगर स्टार विजय देवरकोंडा से ब्रेकअप कर एक्टर श्रीनिवास बेल्लमकोंडा को डेट कर रही हैं। दोनों को कई दफा एक साथ पब्लिकली स्पॉट किया गया था। जिसके बाद इनके अफेयर को लेकर बज बनना शुरू हो गया। अब इन रिपोर्ट्स पर एक्टर श्रीनिवास बेल्लमकोंडा ने खुद भी बयान दिया है। यहां जानें एक्टर ने इन रिपोर्ट्स पर क्या कहा? Also Read - Rashmika Mandanna ने छोटी बहन संग शेयर की हैप्पी फोटो, शूटिंग के बीच चुराया मी-टाइम

रश्मिका मंदाना को डेट करने की खबरों पर बोले श्रीनिवास बेल्लमकोंडा

साउथ फिल्म स्टार बेल्लमकोंडा श्रीनिवास ने अपनी फिल्म छत्रपति के प्रमोशन के दौरान इन रिपोर्ट्स पर रिएक्ट करते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता ये कहां से आया। मुझे लगता है कि ये एकदम बकवास है। क्योंकि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से एयरपोर्ट पर सिर्फ मिले थे। हम दोनों हैदराबाद से हैं और हम अक्सर मुंबई आते रहते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा है कि अक्सर हम एक दूसरे से कई दफा एयरपोर्ट पर टकरा जाते हैं और पैप्स को लगता है कि हम एक साथ एयरपोर्ट से बाहर आए हैं। सिर्फ इतना ही है।'

रश्मिका मंदाना को लेकर बोले श्रीनिवास बेल्लमकोंडा

छत्रपति स्टार श्रीनिवास बेल्लमकोंडा ने इसके साथ ही एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की जमकर तारीफ की। एक्टर ने कहा, 'वो बहुत एनर्जेटिक है। हमेशा वो जहां भी होती हैं वो एनर्जी लेकर आती हैं। वो बेहद खुशनुमा व्यक्ति है। मुझे लगता है कि उन्हें ये बिल्कुल नहीं खोना चाहिए।'

छत्रपति को लेकर सुर्खियों में हैं श्रीनिवास बेल्लमकोंडा

तेलुगु फिल्म स्टार श्रीनिवास बेल्लमकोंडा अपनी फिल्म छत्रपति को लेकर सुर्खियों में हैं। निर्देशक एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी सुपरस्टार प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म छत्रपति को ही रीमेक किया गया है। जिसे श्रीनिवास बेल्लमकोंडा हिंदी दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म है। जिसे हिंदी में ही बनाया गया है। फिल्म में अदाकारा नुशरत भरुचा लीड रोल में हैं। फिल्म का निर्देशन वीवी विनायक ने किया है। फिल्म 12 मई के दिन सिनेमाघरों में पहुंचने वाली है।