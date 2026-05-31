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आधी रात को अजित कुमार से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री विजय, साथ में तृषा कृष्णन को देख फैंस के उड़े होश, वीडियो वायरल

साउथ सुपरस्टार अजित कुमार की मां मोहिनी मणि का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. इस दुख की घड़ी में सांत्वना देने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन देर रात अजित के घर पहुंचे.

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By: Shreya Pandey | Published: May 31, 2026 9:53 AM IST
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अजित कुमार से मिलने पहुंचे विजय

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता अजित कुमार के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनकी मां मोहिनी मणि का 30 मई को 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ समय से बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझ रही थीं, जिसके चलते चेन्नई में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली. इस दुखद खबर के सामने आते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. कमल हासन समेत कई बड़े सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी दुख व्यक्त किया.

सांत्वना देने पहुंचे थलपति विजय और तृषा

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलपति विजय अपने पुराने दोस्त अजित कुमार को इस मुश्किल वक्त में ढांढस बंधाने उनके घर पहुंचे. इस दौरान उनके साथ साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी नजर आईं.

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वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विजय जैसे ही अपनी कार से उतरते हैं, उनके हाथ में एक माला होती है. उनके ठीक पीछे काले सूट में एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी गाड़ी से बाहर आती हैं. जैसे ही अजित कुमार अपने दोस्तों को देखते हैं, वे बाहर आते हैं. वीडियो का सबसे भावुक पल तब था जब विजय ने आगे बढ़कर अजित कुमार को गले लगा लिया. दोनों सुपरस्टार्स को इस तरह दुख की घड़ी में एक साथ देखकर फैंस भी काफी इमोशनल हो रहे हैं और कमेंट सेक्शन में इस दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं.

दुबई से चेन्नई लौटे अजित

रिपोर्ट्स के अनुसार, जब यह दुखद हादसा हुआ, तब अजित कुमार किसी काम के सिलसिले में दुबई में थे. मां के निधन की खबर मिलते ही वे तुरंत सारे काम छोड़कर चेन्नई के लिए रवाना हुए. आज यानी 31 मई को चेन्नई के पलावकक्कम स्थित अजित कुमार के निवास पर उनकी मां का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

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अजित कुमार का करियर

अजित कुमार एक्टर के साथ एक प्रोफेशनल कार रेसर हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1990 में फिल्म 'एन वीडू एन कनवर' से की थी, लेकिन लीड एक्टर के तौर पर उन्हें असली पहचान 1993 की फिल्म 'अमरावती' से मिली. इसके बाद उन्होंने 'बिल्ला', 'वीरम' और 'विश्वासम' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर सिनेमा पर राज किया.

विजय और तृषा की दोस्ती

तृषा कृष्णन और थलपति विजय की ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन बॉन्डिंग जगजाहिर है. दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है और फैंस इस जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं. हाल ही में दोनों को एक शादी में भी साथ देखा गया था. यहां तक कि जब विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब भी तृषा वहां मौजूद थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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