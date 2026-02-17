ENG हिन्दी
  मेगास्टार Chiranjeevi को क्या हुआ? सर्जरी के बाद एक्टर का पहला मैसेज आया सामने, बताया कैसा है हाल...

मेगास्टार Chiranjeevi को क्या हुआ? सर्जरी के बाद एक्टर का पहला मैसेज आया सामने, बताया कैसा है हाल

Chiranjeevi की लेटेस्ट तस्वीरों ने फैंस को टेंशन में डाल दिया है कि, आखिर एक्टर को क्या हुआ. ऐसे में अब एक्टर ने खुद अपनी हेल्थ अपडेट फैंस को दी है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 17, 2026 9:11 AM IST

मेगास्टार Chiranjeevi को क्या हुआ? सर्जरी के बाद एक्टर का पहला मैसेज आया सामने, बताया कैसा है हाल
चिरंजीवी ने दिया हेल्थ अपडेट

Chiranjeevi Health Update: साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्टर चिरंजीवी (Chiranjeevi) पिछले कुछ समय से अपनी हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' (Mana Shankara Vara Prasad Garu) को लेकर चर्चा में थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. लेकिन अब वो अपनी एक तस्वीर को लेकर सुर्खियों आ गए थे, जिसमें उनकी हालत को देखकर फैंस को टेंशन होने लगी थी और वो जानना चाहते थे कि, उनके चहते सितारे को हुआ क्या है. इसी बीच अब एक्टर ने खुद अपनी हेल्थ अपडेट फैंस के साथ शेयर की और बताया कि अब उनका हाल कैसा है.

'आर्म स्लिंग' देख टेंशन में आए फैंस

दरअसल, हाल ही में चिरंजीवी (Chiranjeevi Health Update) की कुछ तस्वीरें सामने आई थीं, जिसमें उनके हाथ में 'आर्म स्लिंग' बंधा हुआ था. इन फोटो को देखने के बाद से ही फैंस परेशान हो गए और सोशल मडिया पर कयासों का दौरा शुरू हो गया, जिसके बाद अब खुद एक्टर ने सामने आकर सच्चाई बताई और अपनी हेल्थ अपडेट दी.

फैंस की चिंता देख चिरंजीवी ने लिखा नोट

मेगास्टार चिरंजीवी ने 16 फरवरी 2026 को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि, उनके कंधे की एक छोट सी 'कोहली सर्जरी' हुई है. पोस्ट के साथ उन्होंने एक फोटो भी साझा की है, जिसमें वो अपने डॉक्टर के साथ नजर आ रहे हैं और एक्टर के बाएं हाथ में स्लिंग बंधा हुआ है.

अपनी तस्वीर और फोटो के साथ चिरंजीवी ने अपने चाहने वालों को भरोसा दिलाया कि, घबराने जैसी कोई बात नहीं है वो बिल्कुल ठीक हैं. उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, 'हाथ में पट्टी देखकर कई फैंस ने मेरी सेहत के बारे में पूछा, यह सिर्फ कंधे की एक छोटी सी कोहोल सर्जरी थी. मैं अब तेजी से ठीक हो रहा हूं और अपने रोजमर्रा के कामों पर वापस लौट रहा हूं.'

डॉक्टर का जताया आभार

चिरंजीवी के इस अपडेट के बाद उन फैंस ने राहत की सांस ली है, जो पिछले कुछ दिनों से उनकी पब्लिक हाईलाइट्स देककर चिंचित थे. बता दें कि, चिरंजीवी ने अपनी सर्जरी करने वाले डॉक्टर नितिन का भी शुक्रिया अदा किया और लिखा, 'डॉक्टर नितिन की देखभाल और उनके हुनर के लिए मेरा तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया. आप सभी के प्यार और दुआओं के लिए आभार.'

बॉक्स ऑफिस पर काटा बवाल

आपको बता दें कि, चिरंजीवी की 12 जनवरी 2026 को एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. वहीं अब बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद ये फिल्म 11 फरवरी 2026 से Zee5 पर राज कर रही है. इस मूवी में चिरंजीवी के साथ नयनतारा और वेंकटेश भी नजर आए थे.

