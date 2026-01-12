Chiranjeevi के 'जबरा फैन' का दुखद अंत! Mana Shankara Vara Prasad Garu फिल्म देखते हुए तोड़ा दम, Video Viral

Chiranjeevi और Nayanthara की कॉमेडी फिल्म 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' 12 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई, लेकिन इस बीच एक दुखद घटना घटी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है.

Mana Shankara Vara Prasad Garu: मेगास्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) और साउथ की सुपरएक्ट्रेस नयनतारा (Nayanthara) की फिल्म 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' (Mana Shankara Vara Prasad Garu) 12 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस मूवी को क्रिटिक्स से लेकर दर्शकों तक से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन इस बीच एक ऐसा खबर सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया. दरअसल, चिरंजीवी और नयनतारा की इस फिल्म को देखते हुए एक शख्स की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि, मृतक व्यक्ति चिरंजीवी का जबरा फैन था. उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

सिनेमाघर का शोर मातम में हुआ तब्दील

चिरंजीवी (Chiranjeevi) और नयनतारा की फिल्म 'मन शंकर वाराप्रसाद गारू' (Mana Shankara Vara Prasad Garu) की 12 जनवरी 2026 को हैदराबाद में स्क्रीनिंग चल रही थी. जहां चिरंजीवी के कई फैन उनकी मूवी देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसे मालूम था कि एक शख्स अपने पसंदीदा अभिनेता को पर्दे पर आखिरी बार देख रहा है. दरअसल, मूवी का लुत्फ उठाते समय अचानक शख्स की सांसें थम गईं और देखते ही देखते सिनेमाघर का शोर मातम में बदल गया.

कैसे हुई चिरंजीवी के फैन की मौत?

इस घटना का तेलुगु स्क्राइब नाम के एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, 'चिरंजीवी का फैन कुकटपल्ली के अर्जुन थिएटर में अपने चहेते अभिनेता की नई फिल्म 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' देख रहा था. इसी दौरान इसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच के मुताबिक, शख्स की मौत कार्डियक अरेस्ट के चलते हुई है.' वहीं वीडियो में थिएटर के स्टाफ को डेड बॉडी बाहर लाते हुए देखा जा सकता है.

हालांकि, हैरानी की बात ये है कि शख्स को फिल्म के दौरान कार्डियक अरेस्ट हुआ क्यों? क्योंकि, ये फिल्मी न तो हॉरर है और न ही थ्रिलर, ये एक फैमिली एंटरटेनर मूवी है. ऐसे में शख्स की मौत होना दुखद के साथ-साथ काफी हैरान कर देने वाला भी है.

फिल्म की स्टारकास्ट

वहीं अगर बात करें चिरंजीवी और नयनतारा (Chiranjeevi Nayanthara Movie) की इस नई फिल्म की, तो ये एक कॉमेडी मूवी है जो डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी के डायरेक्शन में बनी है. इसमें चिरंजीवी के साथ दग्गुबती वेंकटेश, नयनतारा, कैथरीन थेरेसा, सचिन खेड़ेकर और शरत सक्सेना जैसे कई कलाकार शामिल हैं.

