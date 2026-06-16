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'कॉकरोच तो गटर में...' प्रकाश राज पर भड़के पवन कल्याण, देश तोड़ने वालों से कर दी तुलना

NEET पेपर लीक मामले पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रदर्शन में प्रकाश राज के शामिल होने के बाद राजनीतिक घमासान मच गया है. आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने CJP समर्थकों पर तीखा तंज कसा है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 16, 2026 9:45 AM IST
'कॉकरोच तो गटर में...' प्रकाश राज पर भड़के पवन कल्याण, देश तोड़ने वालों से कर दी तुलना

प्रकाश राज पर भड़के पवन कल्याण

इस समय एक्टर प्रकाश राज और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. मामला 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसके बाद दोनों नेता एक-दूसरे के आमने-सामने आ गए हैं. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से NEET पेपर लीक मामले को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' देशभर में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है. इसी सिलसिले में मशहूर एक्टर प्रकाश राज बेंगलुरु में हुए एक प्रदर्शन में शामिल हुए. उन्होंने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके का खुलकर साथ दिया. प्रकाश राज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुने हुए नेताओं को राजनीति करने के बजाय अपना काम करना चाहिए, अब यह सब नहीं चलेगा.

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पवन कल्याण ने दिया करारा जवाब

प्रकाश राज के इस कदम के ठीक अगले दिन पवन कल्याण ने दिल्ली में अपनी पार्टी 'जन सेना पार्टी' की एक मीटिंग बुलाई. एक बड़े होटल में हुई इस बैठक में पवन कल्याण ने साफ कर दिया कि उनकी चर्चा का मुख्य मुद्दा CJP और उसके समर्थक ही हैं. अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवन कल्याण ने तेलुगू की प्रसिद्ध नैतिक किताब 'सुमति शतकम' का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "जैसे छोटे-छोटे जीव या चींटियां मिलकर एक ताकतवर सांप को भी ढेर कर सकती हैं, ठीक वैसे ही छोटी सोच वाले लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं."

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कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बताया छोटा

पवन कल्याण ने प्रकाश राज और CJP का समर्थन करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन लोगों को देश की राजनीति की समझ नहीं है, वे समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं. वे देश की एकता को कमजोर कर रहे हैं. उन्होंने आगाह किया कि जब ऐसे छोटी सोच वाले करोड़ों लोग एक साथ आते हैं, तो उनका समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है. इसलिए हमें ऐसी सोच के जाल में फंसने के बजाय इसके खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा.

पवन कल्याण के बयान पर बवाल

पवन कल्याण ने मीडिया एजेंसी ANI से बातचीत में एक बेहद तीखा बयान दे डाला. उन्होंने कहा, "हमें यह सोचना होगा कि आखिर ये लोग इतने नाराज क्यों हैं? कॉकरोच तो गटर में ही रहता है... शायद इसीलिए मैं उनके इस दर्द को समझ पा रहा हूं." इसके साथ ही पवन ने यह भी बताया कि उन्होंने इस पूरी राजनीति और CJP को लेकर अपने बेटे अकीरा नंदन से भी चर्चा की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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