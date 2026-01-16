2 बच्चों के पिता Dhanush से शादी करेंगी Mrunal Thakur, इस दिन लेंगी सात फेरे? Leak हुई वेडिंग डीटेल...

Mrunal Thakur-Dhanush Wedding Details: बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों के लिंकअप की खबरें आती रहती हैं, जिसमें एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का नाम भी है, जिनका नाम साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार के साथ जुड़ रहा है. दावा किया जाता है कि मृणाल ठाकुर साउथ के टॉप एक्टर्स में से एक धनुष को डेट कर रही हैं. दोनों के लिंकअप की खबरें कई बार सामने आई हैं लेकिन अब दावा है कि दोनों अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं. मृणाल ठाकुर धनुष से शादी करने वाली हैं. बता दें कि धनुष की पहली शादी अभिनेता रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या संग हुई थी और इस शादी से उनके दो बच्चे हैं, लेकिन दोनों का तलाक हो चुका है.
मृणाल ठाकुर करेंगी धनुष संग शादी
मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) और धनुष (Dhanush) के रिश्ते पर अब तक कई सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं लेकिन अब दोनों की शादी की खबरें आ रही हैं, जिसमें वेडिंग डेट तक का खुलासा किया गया है. दावा किया गया है कि धनुष और मृणाल ठाकुर 14 फरवरी यानी वेलेंटाइन डे वाले दिन शादी करने वाले हैं. दोनों ने अपनी जिंदगी के नए सफर को शुरू करने के लिए प्यार वाला दिन चुना है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कपल की शादी एक निजी समारोह होगा, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. हालांकि, अब तक मृणाल ठाकुर और धनुष की तरफ से अपने रिश्ते और शादी की खबरों पर कुछ नहीं कहा गया है और ना ही दोनों की टीम की तरफ से शादी की खबरों पर कोई रिएक्शन आया है. हालांकि, शादी की खबरों को इस वजह से भी सही माना जा रहा है क्योंकि मृणाल और धनुष दोनों ही अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं.
धनुष संग रिश्ते पर क्या बोली थीं मृणाल ठाकुर
मृणाल ठाकुर संग रिश्ते पर धनुष चुप हैं लेकिन एक्ट्रेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी. साल 2025 में मृणाल ने अपने एक इंटरव्यू में धनुष संग रिश्ते के बारे में खुलकर बात की थी. ओनली कॉलीवुड से बातचीत में मृणाल ने धनुष को अपना अच्छा दोस्त बताया था. उन्होंने कहा था कि उन्हें और धनुष को लेकर चल रही तमाम अफवाहें अच्छी और मजेदार हैं. एक्ट्रेस ने ये भी साफ कहा था कि फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की स्क्रीनिंग में धनुष खासतौर पर सिर्फ उनके लिए नहीं आए थे. उन्हें अजय देवगन ने इवनाइट किया था इसलिए वह आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
