Love Stories से बॉलीवुड में Dhanush ने बनाई अपनी अलग पहचान, कभी कुंदन तो कभी शंकर बन छाए एक्टर...

Dhanush: साउथ सुपरस्टार धनुष (Dhanush) का नाम उन चुनिंदा एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है जो एक्शन, कॉमेडी और रोमांटिक जैसी हर जॉनर की फिल्मों में अपनी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से जान डाल देते हैं. एक्टर को साउथ की कई फिल्मों में एक्शन और कॉमेडी करते हुए देखा जा चुका है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में अपनी दो लव इमोशनल स्टोरीज से अलग ही पहचान बनाई है. फिर चाहे साल 2013 में रिलीज हुई 'रांझणा' (Raanjhanaa) हो या फिर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'तेरे इश्क' (Tere Ishk Mein) में हो. धनुष (Dhanush Bollywood Movies) ने साफ कर दिया है कि इंटेंस लव स्टोरीज उनके अभिनय की सबसे बड़ी ताकत है.
पर्दे पर दिखाई ऐसी दीवानगी...
धनुष (Dhanush) ने कभी 'रांझणा' में 'कुंदन' तो कभी 'तेरे इश्क में' में 'शंकर' के किरदार में ऐसी दीवानगी दिखाई है, जिसने दर्शकों के दिलों में खास छाप छोड़ी है. इन किरदारों में एक्टर ने मासूमियत, जुनून और टूटे दिल की फीलीन्ग्स को इस कदर पर्दे पर उतारा है, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा. धनुष के इन किरदारों को दर्शक हो या फिर क्रिटिक्स हर किसी ने खूब सराहा है.
TRENDING NOW
View this post on Instagram
वहीं मारी, इडली कड़ाई और कुबेरा जैसी फिल्मों में भी उनके अलग-अलग रंग देखने को मिले हैं. एक्टर एक्शन-कॉमेडी में अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल तो जीतते ही हैं, लेकिन बात जब लव स्टोरीज और इमोशन्स की होती है, तो वह उस गहराई में उतर जाते हैं, जो दर्शकों को अंदर तक हिलाकर रख देती है.
क्या है Dhanush की खासियत?
दरअसल, एक्टर की खास बात यह है कि, वह किरदार को पर्दे पर उतारने से पहले उसे महसूस करते हैं और फिर अपने एक्सप्रेस और बाद में डायलॉग्स से अपनी फीलीग्स को बयां करते हैं. यही वजह कि उनका लव इमोशनल कैरेक्टर दर्शकों कि दिलों में बस जाता है और सालों तक याद रहता है. धनुष की रोमांटिक फिल्मों की सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि इसके चर्चे सोशल मीडिया पर भी खूब देखने को मिलते हैं.
Subscribe Now
Enroll for our free updates