Dhanush के स्वैग में उड़े Kamal Haasan, Thalapathy Vijay समेत तमाम स्टार्स, ये बेमिसाल रिकॉर्ड बना Asuran एक्टर ने किया धमाका

तमिल एक्टर धनुष (Dhanush) की फैन फॉलोइंग न केवल देश बल्कि विदेश में भी है। वे देश के उन चुनिंदा स्टार्स में शामिल हैं जिन्होंने ना केवल देश बल्कि विदेशी फिल्मों में भी काम किया है। उनकी हालिया रिलीज फिल्मों ने तो लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ग्राउंड के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी धनुष का क्रेज देखने लायक है। यही वजह है कि धनुष ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसने साउथ के अच्छे-अच्छे धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है।

धनुष के ट्विटर अकाउंट पर कुल 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ फॉलोवर्स हो गए हैं। इसके साथ ही धनुष ने कमल हासन, रजनीकांत, थलापति विजय, सूर्या, ममूटी समेत सभी बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है। ये उपलब्धि पाने वाले धनुष पहले तमिल एक्टर बन गए हैं। ये उपलब्धि कोई छोटी मोटी नहीं है। कई हिंदी सिनेमा स्टार्स भी इस आंकड़े को नहीं छू पाए हैं। सोशल मीडिया पर धनुष का ये रिकॉर्ड उनकी बेमिसाल एक्टिंग पर मुहर लगाता है। बात करें धनुष के वर्क फ्रंट की तो धनुष जल्द ही कई सारी फिल्मों में नजर आएंगे। केवल तमिल और हिंदी ही नहीं बल्कि धनुष हॉलीवुड की फिल्मों में नजर आने वाले हैं। Also Read - Narappa Trailer Review: Dhanush की Asuran से ज्यादा शोर करती है Venkatesh की 'नरप्पा' !!

Thank you @karthiksubbaraj for jagame thandiram and #suruli I loved every bit of working with you and playing the most notorious gangster #suruli every credit goes to you and your lovely team. pic.twitter.com/eEvqhqqSas

— Dhanush (@dhanushkraja) June 17, 2021