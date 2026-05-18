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MS Dhoni के आखिरी मैच की चर्चा के बीच बेटों संग स्टेडियम पहुंचे Dhanush, CSK के लिए किया कुछ ऐसा कि Video हो गया Viral

Dhanush का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर अपने दोनों बेटों के साथ चेपॉक स्टेडियम पहुंचे जहां उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी क्लिप अब जमकर वायरल हो रही है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 18, 2026 11:18 PM IST
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धनुष का वीडियो वायरल

Dhanush Viral Video: इन दिनों एक तरफ जहां इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के सीनियर प्लेयर और मेंटॉर महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) के आईपीएल (IPL) से संन्यास लेने की अटकलें काफी चर्चा में हैं. धोनी के रिटायरमेंट के बज के बीच चेपॉक के स्टेडियम में 18 मई 2026 को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला गया. वहीं इस धोनी (MS Dhoni) का मैच देखने के लिए साउथ सुपरस्टार धनुष अपने दोनों बेटों यात्रा और लिंगा राजा के साथ पहुंचे, जहां उन्हें डेवाल्ड ब्रेविस की आतिशी बल्लेबाजी पर जमकर तालियां बजाते और टीम का हौसला बढ़ाते हुए साफ देखा गया. चेहरे पर मुस्कान लिए धनुष (Dhanush) और उनके दोनों बेटे पूरे मैच के दौरान अपनी टीम को चीयर कर रहे थे. उनका एक वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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वायरल हुआ धनुष का वीडियो

धोनी का मैच देखने और CSK को चीयर्स करने पहुंच धनुष जैसे ही स्टेडियम की स्क्रीन पर नजर आए, फैंस ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने एक्स पर धनुष का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'धनुष स्टैंड्स में मौजूद हैं.' इस पोस्ट पर लोग तरह-तरह के रिएक्शन्स दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'धनुष को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो 'ऋतुराज स्लोमो' नाम का अपना कोई नया गाना रिलीज करने वाले हैं.' दूसरे ने लिखा, 'धनुष डेवाल्ड ब्रेविस की बैटिंग का पूरा मजा ले रहे हैं.' ऐसे ही तमाम रिएक्शन्स धनुष के वायरल वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

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IPL की किस टीम और क्रिकेटर के फैन हैं धनुष?

आपको बता दें कि, धनुष सालों से चेन्नई सुपर किंग्स के बहुत बड़े फैन हैं. उन्हें अक्सर चेपॉक स्टेडियम में सीएसके के बड़े और अहम मैचों के दौरान टीम को सपोर्ट करते हुए देखा जाता है, खासकर तब जब थाला धोनी कप्तानी या टीम की कमान संभाल रहे हों. मैदान पर होने वाले हर बड़े मोमेंट पर धनुष का रिएक्शन और उनकी दीवानगी हमेशा इंटरनेट पर छा जाती है. अक्सर अपने बेटों के साथ मैच देखने पहुंचने वाले धनुष की ये झलकियां अब क्रिकेट और सिनेमा दोनों के फैंस के लिए एक आदत सी बन चुकी हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच अपडेट आईपीएल 2026 का ये मुकाबला चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिंदबरम स्टेजियम में खेला गया. प्लेऑफ की रेस के लिहाज से यह मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद जरूरी है. जहां सीएसके के लिए यह करो या मरो का मुकाबला है, वहीं हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह बजबूत करने उतरी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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