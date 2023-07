Dhanush New Look: साउथ के सुपरस्टार धनुष (Dhanush) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'तेरे इश्क में' (Tere Ishq Mein) को लेकर काफी चर्चा में हैं। 'तेरे इश्क में' धनुष की साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म 'रांझणा' का सीक्वल है। इस फिल्म के जरिए धनुष और आनंद एल राय एक बार फिर से हाथ मिला रहे हैं। 'तेरे इश्क में' की अनाउंसमेंट के बीच हाल ही में धनुष अपने बच्चों के साथ तिरुपति बालाजी पहुंचे। जहां से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में देखा जा सकता है कि धनुष ने अपना सिर मुंडवा लिया है। Also Read - इन फिल्मों के सीक्वल का पलकें बिछाकर इंतजार कर रहे फैंस, लिस्ट में धनुष की 'तेरे इश्क में' का नाम भी शामिल

सोमबार सुबह एक्टर धनुष अपने दोनों बच्चों यात्रा और लिंगा और माता-पिता के साथ तिरुपति मंदिर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने बालों का दान दिया और अपने सिर मुंडवा लिया। तस्वीरों में धनुष क्लीन हैड शेव में नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही उन्होंने गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर रही है। फोटोज में धनुष का यह लुक देखकर हर कोई हैरान रह गया है।

#Dhanush shaves his head in #Tirupathi .. He was growing long hair and beard for #CaptainMiller and now that the shoot is complete @dhanushkraja will be seen in his new look for #D50 ? pic: filmistreet pic.twitter.com/XpZynIK19N

— sridevi sreedhar (@sridevisreedhar) July 3, 2023