Kubera: धनुष की 'कुबेरा' में नजर आएंगे ये धांसू स्टार्स, फर्स्ट लुक पोस्टर देख खुशी से झूमे फैंस Dhanush's next movie Kubera first look poster: कॉलीवुड सुपरस्टार धनुष की अपकमिंग मूवी 'कुबेरा' का धांसू फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आ चुका है। धनुष के करियर की 51वीं मूवी का धांसू ऐलान मेकर्स ने महाशिवरात्रि के दिन किया।