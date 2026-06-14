क्या तृषा कृष्णन ने कर ली गुपचुप सगाई? हाथ में हीरे की अंगूठी वाली फोटो देख सोशल मीडिया पर मचा तहलका

अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाली तृषा कृष्णन इन दिनों अपनी गुपचुप सगाई की अफवाहों को लेकर चर्चा में हैं. हाथ में हीरे की अंगूठी की फोटो देखकर लोग कयास लगा रहें हैं कि तृषा ने सगाई कर ली.

क्या तृषा कृष्णन ने कर ली गुपचुप सगाई

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार तृषा कृष्णन एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छा गई हैं. इंटरनेट पर वायरल हो रही तृषा की कुछ ताजा तस्वीरों और वीडियोज ने गॉसिप के बाजार को गर्म कर दिया है. इन विजुअल्स में तृषा के गले में एक खूबसूरत पेंडेंट और हाथ की उंगली में चमचमाती हुई हीरे की अंगूठी साफ नजर आ रही है. इसे देखते ही फैंस और साउथ इंडियन मीडिया में यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि एक्ट्रेस ने बिना किसी शोर-शराबे के गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है.

हालांकि, इस मिस्ट्री मैन का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, जिसके साथ तृषा का नाम जोड़ा जा सके. खुद एक्ट्रेस ने भी इन खबरों पर अभी तक चुप्पी साध रखी है. इस बीच, कमेंट सेक्शन में उनके फैंस एक्ट्रेस के बचाव में उतर आए हैं. फैंस का कहना है कि तृषा खुद इतनी अमीर और कामयाब हैं कि वह कभी भी अपनी पसंद की कोई भी महंगी ज्वेलरी पहन सकती हैं, इसका मतलब यह कतई नहीं कि उन्होंने सगाई कर ली है.

थलपति विजय संग दोस्ती या कुछ और?

तृषा कृष्णन का नाम काफी समय से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार थलपति विजय के साथ जोड़ा जाता रहा है. दोनों ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है, जिससे ऑन-स्क्रीन के साथ-साथ उनकी ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री की भी खूब चर्चा होती है. हाल ही में हुए तमिलनाडु चुनावों के दौरान जब तृषा को थलपति विजय के घर पर उनके पूरे परिवार के साथ वक्त बिताते देखा गया था, तब उनकी शादी की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया था. हालांकि, तृषा हमेशा विजय को अपना एक बेहद खास दोस्त बताती आई हैं.

2015 में टूट चुकी है पहली सगाई

यह पहली बार नहीं है जब तृषा की शादी या सगाई की खबरें सुर्खियों में हैं. साल 2015 में चेन्नई के मशहूर बिजनेसमैन वरुण मनियन के साथ तृषा की सगाई हुई थी. 9 जनवरी 2015 को तृषा ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी सगाई का ऐलान किया था. लेकिन शादी के बंधन में बंधने से ठीक पहले दोनों अलग हो गए. कहा जाता है कि तृषा शादी के बाद अपना एक्टिंग करियर छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थीं, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला लिया था.

बॉक्स ऑफिस पर 'करुप्पू' का धमाका

अगर बात तृषा के वर्कफ्रंट की करें, तो वह हाल ही में सुपरस्टार सूर्या के साथ फिल्म 'करुप्पू' में नजर आई थीं. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने दुनिया भर के थिएटर्स में 306.71 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि सिर्फ भारत में इसने 195.40 करोड़ की नेट कमाई की. सिनेमाघरों में गदर मचाने के बाद अब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.