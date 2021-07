RIP Dilip Kumar: दिलीप कुमार के निधन से शोक में साउथ सिने जगत, Jr NTR, Chiranjeevi समेत इन सितारों के छलके आंसू

South celebs pay condolences to Dilip Kumar: दिग्गज फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar) का आज निधन हो गया है। वो 98 साल के थे। दिलीप कुमार लंबे वक्त से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। फिल्म स्टार दिलीप कुमार को सांस में तकलीफ के चलते बीते कुछ दिनों पहले ही मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां बॉलीवुड के पहले खान दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली। फिल्म स्टार के निधन पर पूरे फिल्म जगत में शोक का माहौल है। Also Read - Box Office Clash: Prabhas ने खुलेआम दी Chiranjeevi को चुनौती, दशहरे पर होगी साउथ की सबसे बड़ी भिड़ंत!!

दिलीप कुमार के निधन पर साउथ सिनेमा में भी दुख की लहर देखी जा रही है। फिल्म स्टार चिरंजीवी ने फिल्म स्टार दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, 'भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक युग समाप्त हो गया। लीजेंड दिलीप कुमार के निधन की खबर से बेहद दुखी हूं। भारतीय सिनेमा का एक महान अभिनेता, एक्टिंग की पाठशाला और राष्ट्रीय खजाना, जिसने दशकों तक दुनिया का मनोरंजन किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।'

An Era comes to an END in the Indian Film Industry.Deeply Saddened by the passing of LEGEND #DilipKumar Saab. One of the GREATEST Actors India has ever produced,an Acting Institution & a National Treasure. Enthralled the world for several decades.May his soul Rest in Peace. pic.twitter.com/f5Wb7ATs6T — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) July 7, 2021

तो वहीं, आरआरआर स्टार जूनियर एनटीआर ने भी दिवंगत फिल्म स्टार के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, 'दिलीप कुमार साहब का भारतीय सिनेमा में योगदान अनमोल है। भगवान आपकी आत्मा को शांति मिले। आप हमेशा याद आएंगे।' जूनियर एनटीआर के अलावा दिग्गज फिल्म स्टार कमल हासन, प्रकाश राज, मेजर स्टार अदिवी शेष और एक्टर सिद्धार्थ ने भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी हैं। इन सितारों के ये ट्वीट्स आप नीचे देख सकते हैं। Also Read - Chiranjeevi की Acharya पर भी पड़ी Covid-19 की मार, आगे बढ़ी रिलीज डेट

Dilip Kumar Saab's contribution to the growth of Indian cinema is priceless. Rest in Peace sir. You will be missed — Jr NTR (@tarak9999) July 7, 2021

The greatest. #DilipKumar sahab. I remember watching #Shakti as a child. The only time I ever saw the Legendary BigB clash with a Titan. — Adivi Sesh (@AdiviSesh) July 7, 2021

The world hailed him as the greatest actor of all time,a brilliant orator and an epitome of unaffected simplicity.He will remain an inspiration to many generations of actors and an enigma to me.Legends live forever!!

RIP DilipKumarJi.????. pic.twitter.com/DAHdfopMqu — Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) July 7, 2021

One of the greatest actors the world has ever known has left us. A giant tree has fallen. I pray for the soul of legend #DilipKumar sahab. I also pray today's generation learns about and celebrates him. He is forever. ❤️ pic.twitter.com/UKetoz8KIM — Siddharth (@Actor_Siddharth) July 7, 2021

A legend … an Inspiration… thank you for living a wonderful life #DilipKumar ji … ?????? RIP … pic.twitter.com/F1uiXHzxsb — Prakash Raj (@prakashraaj) July 7, 2021

Dilip Kumarji was the doyen of Indian Cinema and will forever be remembered.

Condolences to his family and friends. May the legend's soul rest in eternal peace. pic.twitter.com/s8kRj8cFdw — Mohanlal (@Mohanlal) July 7, 2021

दिवंगत फिल्म अभिनेता की मौत की खबर के बाद से ही फिल्म स्टार के घर पर हस्तियों का आना-जाना लगा हुआ है। दिलीप कुमार के निधन के बाद दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो उनके आवास पहुंची थी। सामने आ रही ताजा जानकारियों के मुताबिक दिलीप कुमार का अंतिम संस्कार शाम को 5 बजे किया जाएगा। Also Read - Samantha Akkineni और Jr NTR समेत ये साउथ सितारे, Amitabh Bachchan और Salman Khan से नहीं है कम, टीवी पर्दे पर भी छाता है जलवा !!