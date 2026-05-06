अल्लू अर्जुन की 'राका' का 'पुष्पा' से है गहरा कनेक्शन? फिल्म को लेकर सामने आया चौंकाने वाला अपडेट

जब 'पुष्पा: द राइज' आई थी, तो लोगों को लगा कि ये फिल्म सिर्फ दक्षिण भारत तक सिमट कर रह जाएगी. लेकिन पुष्पा ने तो पूरे इंडिया को अपना दीवाना बना दिया और करोड़ का ऐसा बिजनेस किया कि बड़े-बड़े दिग्गजों के पसीने छूट गए. इसी 'पुष्पा' ब्रांड की कामयाबी को देखते हुए मेकर्स ने अपनी नई फिल्म का नाम 'राका' रखने का फैसला किया है. यह कोई रैंडम नाम नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी स्ट्रैटेजी है. जैसे 'पुष्पा' सिर्फ फिल्म का नाम नहीं, एक इमोशन बन गया था, वैसे ही 'राका' को भी एक ब्रैंड की तरह पेश किया जा रहा है.
अब आप सोच रहे होंगे कि ये 'राका' क्या है? दरअसल, संस्कृत और तमिल में इसका मतलब होता है 'पूर्णिमा का चांद'. लेकिन यहां इसका मतलब चांदनी रात में रोमांस करना नहीं, बल्कि 'पूर्ण शक्ति' से है. जैसे पूर्णिमा का चांद अपने पूरे शबाब पर होता है, वैसे ही इस फिल्म में अल्लू अर्जुन का किरदार अपनी पूरी ताकत और रौब में नजर आने वाला है.
अल्लू अर्जुन के 44वें जन्मदिन पर जब इस फिल्म का पहला पोस्टर आया, तो इंटरनेट ही हैंग हो गया. पोस्टर में 'बनी' (अल्लू अर्जुन) बिल्कुल अलग लुक में दिखे, सिर मुंडाया हुआ और हाथ के नाखून किसी खूंखार शिकारी की तरह. पहले इस प्रोजेक्ट को 'AA22 X26' कहा जा रहा था, लेकिन अब कन्फर्म है कि इसका नाम 'राका' ही होगा. डायरेक्टर एटली के साथ अल्लू अर्जुन की ये जोड़ी कुछ बड़ा करने वाली है.
The wait is over.
Gear up for #RAAKA ! pic.twitter.com/yzuovTCEpe
— Allu Arjun (@alluarjun) April 8, 2026
सन पिक्चर्स इस फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहा रही है. फिल्म में सिर्फ अल्लू अर्जुन ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण लीड रोल में हैं. खबरों की मानें तो जाह्नवी कपूर, मृणाल ठाकुर और टाइगर श्रॉफ भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. और सबसे मजेदार बात रश्मिका मंदाना इस बार फिल्म में विलेन के रोल में नजर आ सकती हैं. यानी इस बार मुकाबला बराबरी का और बहुत ही खतरनाक होने वाला है. कुल मिलाकर इस फिल्म में अल्लू अर्जुन का एक बेहद डरावना और खौफनाक अवतार लोगों को देखने को मिलेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.