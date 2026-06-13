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कानूनी विवाद में फंसे Drishyam 3 के मेकर्स और Mohanlal, किसान ने क्यों दर्ज कराई FIR? की बैन की मांग

Drishyam 3: जीथू जोसेफ के डायरेक्शन में बनी मोहनलाल स्टार फिल्म 'दृश्यम 3' एक तरफ जहां करोड़ों में कमाई कर रही है. वहीं दूसरी तरफ अब इसका नाता विवादों से भी जुड़ गया है. दरअसल, एक किसान ने मोहनलाल और मेकर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 13, 2026 12:31 PM IST
कानूनी विवाद में फंसे Drishyam 3 के मेकर्स और Mohanlal, किसान ने क्यों दर्ज कराई FIR? की बैन की मांग

'दृश्यम 3' के मेकर्स और मोहनलाल पर क्यों हुई FIR?

Drishyam 3 Controversy: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी मूवी 'दृश्यम' (Drishyam) की तीसरी किस्त यानी 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. फिल्म को रिलीज हुए 23 दिन हो चुके हैं और इसने अभी तक दुनियाभर में करीब 236.59 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई कर ली है, लेकिन इसी बीच फिल्म एक बड़े विवाद में फंस गई है. दरअसल, इलायची की खेती करने वाले एक किसान ने मेकर्स और एक्टर मोहनलाल (Mohanlal Controversy) के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और अपनी शिकायत पर तुरंत एक्शन की मांग की है.

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'दृश्यम 3' के मेकर्स और मोहनलाल के खिलाफ FIR दर्ज

एक रिपोर्ट के मुताबिक, इडुक्की के कुंचीथन्नी के रहने वाले किसान आरडी राजीव का दावा है कि, फिल्म में जॉर्जकुट्टी (मोहनलाल) की जो कार दिखाई गई है, उस पर 'KL 69 D 2772' नंबर लिखा है, जो कि असल में उनकी खुद की गाड़ी का नंबर है. इस बात से नाराज राजीव ने मुन्नार के डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर एंटनी पेरुमबावूर, डायरेक्टर जीथू जोसेफ और एक्टर मोहनलाल को नामजद किया है.

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किसान ने की फिल्म पर बैन लगाने की मांग

राजीव ने अपनी शिकायत में कहा कि, इस घटना की वजह से उन्हें काफी मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है. लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें चिढ़ाते हुए 'दृश्यम राजीव' बुलाने लगे हैं, जिससे उन्हें हर जगह शर्मिंदा होना पड़ रहा है. शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि, इलाके में ऐसी अफवाहें उड़ने लगी हैं कि, वह भी फिल्म के किरदार जॉर्जकुट्टी की तरह किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हैं. उन्होंने मांग की है कि, जब तक फिल्म से उनकी गाड़ी के नंबर वाले सीन हटाए नहीं जाते, तक बतक फिल्म पर बैन गा दी जाए.

'दृश्यम 4' आएगी?

आपको बता दें कि, 'दृश्यम 3' सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' का तीसरा पार्ट है, जो मोहनलाल के जन्मदिन के मौके पर यानी 21 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में मोहनलाल के साथ मीना, अनसिबा हसन और एस्थर अनिल भी अपने पुराने किरदारों में वापस लौटे हैं. डायरेक्टर जीथू जोसेफ ने साफ कर दिया है कि, 'दृश्यम 3' इस फ्रेंचाइजी का आखिरी पार्ट है और आगे इस सीरीज को बढ़ाने का उनका कोई प्लान नहीं है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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