Due to Prabhas this actress is still unmarried: साउथ सुपरस्टार प्रभास टॉलीवुड के सबसे चर्चित फिल्म स्टार है। सुपरस्टार प्रभास इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। 44 साल के हो चुके फिल्म स्टार ने आज तक शादी नहीं की है। वो अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी 'बाहुबली 2' के बाद इन दिनों अपनी हालिया रिलीज मूवी 'सालार' को लेकर चर्चाओं में है। सुपरस्टार प्रभास के इश्क के चर्चे तो कई अभिनेत्रियों से रहे मगर शादी के मंडप तक अभी तक वो नहीं पहुंच सके। इतना ही नहीं, उनकी वजह से टॉलीवुड इंडस्ट्री की एक बड़ी स्टार भी ऐसी हो अभी तक शादी नहीं कर पाई है। हम यहां बात कर रहे हैं बाहुबली स्टार अनुष्का शेट्टी की।

प्रभास ने नहीं होने दी थी अदाकारा अनुष्का शेट्टी की शादी

दरअसल, ये बात उस वक्त की है जब सुपरस्टार प्रभास और अदाकारा अनुष्का शेट्टी अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी बाहुबली की शूटिंग में बिजी थे। अनुष्का शेट्टी की शादी करीब-करीब तय हो चुकी थी। मगर उस वक्त सुपरस्टार प्रभास ने अदाकारा अनुष्का शेट्टी को शादी का प्लान पोस्टपोन्ड कर मूवी की शूटिंग पर अपना पूरा वक्त देने के लिए सजेस्ट किया था। प्रभास के सजेशन के चलते कथित तौर पर अदाकारा अनुष्का शेट्टी ने अपनी शादी का ख्याल उस वक्त टाल दिया था। इसके बाद अदाकारा अपना पूरा वक्त बाहुबली की शूटिंग पर ध्यान देने लगीं। इसके बाद ये मूवी तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मगर अदाकार अनुष्का शेट्टी की शादी टल गई। इसके बाद अभी तक अदाकारा की शादी नहीं हो पाई। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की दुनिया में अनुष्का शेट्टी और प्रभास के अफेयर को लेकर काफी बज बना था। अनुष्का शेट्टी भी 42 साल की हैं।

प्रभास-अनुष्का शेट्टी की शादी को लेकर क्रेजी हैं फैंस

दिलचस्प बात ये है कि प्रभास और अनुष्का शेट्टी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। बाहुबली के बाद इन दोनों सितारे के लिंकअप की खबरें खूब सुर्खियों में रहीं। हालांकि इन दोनों सितारों ने हमेशा ही एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया था। अनुष्का शेट्टी और प्रभास के अफेयर की खबरें आज तक टॉलीवुड में होती है। मगर दोनों सितारों ने कभी इन रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। अनुष्का शेट्टी के बाद प्रभास का नाम अदाकारा कृति सेनॉन से भी जुड़ा था। मगर अदाकारा कृति सेनॉन ने इन रिपोर्ट्स का बुरी तरह से खंडन किया था।