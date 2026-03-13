1 करोड़ के बजट में कमाए 12 करोड़, ओटीटी पर राज कर रही है 8.1 रेटिंग वाली ये मास्टरपीस फिल्म...

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं. जिसने बजट से कई गुना ज्यादा की कमाई की थीं. इस फिल्म को IMDb से बहुत शानदार रेटिंग भी मिली है. आइए जानते हैं..

अगर आप इस वीकेंड कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे और आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दे, तो दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक कल्ट क्लासिक फिल्म 'क्षणम' (Kshanam) आपकी तलाश खत्म कर सकती है. साल 2016 में रिलीज हुई यह फिल्म आज भी सस्पेंस-थ्रिलर के शौकीनों के लिए एक एकदम परफेक्ट है. आइए जानते हैं क्यों यह फिल्म 10 साल बाद भी उतनी ही पसंद की जा रही है.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की शुरुआत होती है अमेरिका में बसे एक सफल इन्वेस्टमेंट बैंकर ऋषि (अदीवी शेष) से. ऋषि की जिंदगी सामान्य चल रही होती है, तभी उसे अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड श्वेता (अदा शर्मा) का एक परेशान कर देने वाला फोन आता है. श्वेता की छोटी बेटी रिया का अपहरण हो चुका है और वह मदद के लिए ऋषि को भारत बुलाती है. लेकिन असली माइंड गेम तब शुरू होता है जब ऋषि भारत पहुंचता है.

फिल्म की कहानी और जबरदस्त सस्पेंस

जैसे ही ऋषि जांच शुरू करता है, उसे पता चलता है कि पुलिस, पड़ोसी और यहां तक कि श्वेता का पति भी यह दावा कर रहे हैं कि रिया नाम की कोई बच्ची कभी थी ही नहीं. जिसके बाद यह सवाल उठता है कि क्या श्वेता मानसिक रूप से बीमार है? क्या ऋषि किसी बड़े जाल में फंस रहा है? या फिर कोई बहुत शक्तिशाली ताकत है जो एक बच्ची के वजूद को मिटाने पर तुली है?

अगर आपको लगता है कि आप हर थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स पहले ही समझ चुके हैं, तो आप गलत हैं. फिल्म का स्क्रीनप्ले इतना शानदार है कि एक भी सीन फालतू नहीं लगता है. हर मोड़ पर एक नया किस्सा मिलता है जो आपकी पिछली थ्योरी को गलत साबित कर देता है. यह फिल्म फिल्ममेकर्स के लिए एक मिसाल है. इसे महज 1.1 करोड़ के मामूली बजट में तैयार किया गया था. लेकिन अपनी दमदार कहानी के दम पर इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ का बिजनेस किया.

IMDb पर मिली शानदार रेटिंग

इस फिल्म में अदीवी शेष ने न केवल मुख्य भूमिका निभाई है, बल्कि इसकी कहानी भी लिखी है. उनका एक्टिंग और रविकांत पेरेपु का निर्देशन फिल्म को जबरदस्त बनाते हैं. ज्यादातर थ्रिलर फिल्में केवल दिमाग घुमाती हैं, लेकिन 'क्षणम' का क्लाइमैक्स न केवल आपको चौंका देगा बल्कि आपकी आंखों में आंसू भी ले आएगा. IMDb पर इस फिल्म को 8.1 की रेटिंग मिली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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