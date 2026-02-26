ईडी की रडार पर रान्या राव, 34 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 127 किलो सोने की तस्करी ने उड़ाए जांच एजेंसियों के होश

कन्नड़ फिल्म की एक्ट्रेस रान्या राव पर ED ने शिकंजा कसा है, दरअसल एक्ट्रेस का नाम एक बहुत बड़े गोल्ड स्मगलिंग स्कैंडल में आया है, जिसके बाद ED ने 34 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है. आइए जानते हैं…

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है. ग्लैमर्स की दुनिया में दिखने वाली एक्ट्रेस रान्या राव अब एक बहुत बड़े 'गोल्ड स्मगलिंग' स्कैंडल के फंस चुकी हैं. ED ने इस मामले में बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें रान्या के साथ उनके दो साथियों, तरुण कोंडूरू और साहिल सकरिया जैन (जो बेल्लारी के बड़े गोल्ड मर्चेंट हैं), का नाम भी शामिल है. आइए जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और रान्या राव ने कैसे इस खेल को अंजाम दिया.

एयरपोर्ट पर कैसे खुली पोल?

यह कहानी शुरू होती है पिछले साल 3 मार्च को. 32 साल की रान्या राव दुबई से लौटकर बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी थीं. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) को पहले से ही कुछ भनक थी. जब उनकी तलाशी ली गई, तो अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं. रान्या के पास से 14.2 किलो सोने की ईंटें मिलीं, जिनकी मार्केट वैल्यू उस वक्त करीब 12.56 करोड़ थी.

102 करोड़ का खेल

ED की जांच में जो निकलकर आया, वो और भी डरावना था. जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह कोई एक बार की गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी. मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच रान्या और उनके गैंग ने कुल 127.28 किलो सोना अवैध तरीके से भारत पहुंचाया है. इस तस्करी किए गए सोने की कुल कीमत लगभग 102.55 करोड़ बताई गई है. यह सोना भारत लाने के बाद बड़े-बड़े ज्वैलर्स और हैंडलर्स के जरिए लोकल मार्केट में खपा दिया जाता था.

काले धन को सफेद करने का फार्मूला

ED ने अपनी चार्जशीट में बताया कि यह गैंग बहुत ही शातिराना तरीके से काम कर रहा था. सोने को बाजार में नकद बेच दिया जाता था. इसके बाद उस करोड़ों रुपये के कैश को हवाला के जरिए देश-विदेश में घुमाया गया. पैसों को कई फर्जी बैंक खातों और कंपनियों में डालकर ऐसे दिखाया गया जैसे यह कोई कानूनी व्यापार का पैसा हो. यानी स्मगलिंग के काले धन को बड़ी चालाकी से व्हाइट मनी बनाया जा रहा था.

ED का बड़ा एक्शन

जांच एजेंसी ने रान्या राव और उनके साथियों पर शिकंजा कसते हुए अब तक 34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है. ED का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाती हैं, बल्कि कानूनी व्यवस्था से लोगों का भरोसा भी उठाती हैं. यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिसमें विदेश से सोना खरीदना, उसे अवैध तरीके से बॉर्डर पार कराना और फिर बैंकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करना शामिल है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more