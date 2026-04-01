King 100: एक्स-लवर्स ने फिर मिलाया हाथ, 28 साल बाद पर्दे पर दिखेगी तब्बू और नागार्जुन की प्रेम कहानी...

King 100: 90 के दशक में एक दो नहीं कई चर्चित और अधूरी प्रेम कहानियां थी, जिसमें से एक साउथ सुपरस्टार नागार्जुन (Nagarjuna) और बॉलीवुड स्टार तब्बू (Tabu) की भी थी. लगभग 15 सालों तक एक दूसरे के साथ प्यार भरा रिश्ता निभाने के बाद ये जोड़ी अलग हो गई थी लेकिन अगर आप तब्बू और नागार्जुन दोनों के फैन हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि दोनों सितारे एक साथ फिर से पर्दे पर अपनी केमिस्ट्री (Nagarjuna Tabu Movie) से आग लगाने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक नागार्जुन ने अपने करियर की 100वीं फिल्म के लिए एक्ट्रेस तब्बू से एक बार फिर हाथ मिलाया है.
28 साल बाद फिर साथ नजर आएंगे तब्बू और नागार्जुन
गौरतलब है कि, डायरेक्टर रा कार्तिक के डायरेक्शन में साउथ सुपरस्टार नागार्जुन अपने करियर की 100वीं और खास फिल्म 'किंग 100' (King 100) की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. इस मूवी की अनाउंसमेंट से तो फैंस खुश थे ही, लेकिन दोनों के चाहने वालों की खुशी तब सातवें आसमान पर पहुंच गई जब ये पता चला कि, 28 साल बाद नागार्जुन और तब्बू (Nagarjuna Tabu) एक बार फिर पर्दे पर साथ नजर आएंगे. हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब दोनों एक साथ किसी फिल्म में काम करेंगे. इसके पहले ये जोड़ी कई मूवीज में नजर आ चुकी है और दर्शकों के बीच ये काफी फेमस भी हुआ करते थे.
क्या है 'किंग 100' की कहानी?
नागार्जुन की अपकिमंग फिल्म 'किंग 100' का ऐलान बीते साल यानी अक्टूबर 2025 में हुआ था और इसके बाद से ही इस पर मेकर्स ने काम करना शुरू कर दिया था. जानकारी के मुताबिक फिल्म का आधा काम भी पूरा हो चुका है. वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो नागार्जुन की 'किंग 100' की कहानी एक माता-पिता और बेटी के इर्द-गिर्द घूमती दिखाई देगी. वहीं इस मूवी में नागार्जुन 25 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक का रोल प्ले करेंगे, जिसके लिए डी-ऐजिंग का सहारा लिया जाएगा. वहीं इस मूवी में तब्बू और नागार्जुन के अलावा सुष्मिता भट्ट और विजयेन्द्र भी अहम किरदार में नजर आएंगे.
'तब्बू ने जताई थी फिल्म का हिस्सा बनने की इच्छा'
इन दिनों अपनी फिल्म 'किंग 100' को लेकर चर्चा में बने नागार्जुन ने हाल ही में डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने तब्बू संग अपने रिश्ते और फिल्म में काम करने को लेकर खुलकर बात की थी. नागार्जुन ने इंटरव्यू में कहा था कि, वो दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं उन्होंने 90 के दशक में कई फिल्मों में साथ काम किया था. नागार्जुन के मुताबिक, तब्बू ने उनकी 100वीं फिल्म के बारे में सुनते ही उसका हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की थी.
आखिरी बार किस फिल्म में साथ नजर आए थे दोनों?
नागार्जुन ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि, 'हमारा रिश्ता बहुत पुराना है. मैं उसे तब से जानता हूं जब उसने अपने करियर की शुरुआत की थी और जब तब्बू को पता चला कि मैं अपनी सौवीं फिल्म कर रहा हूं, तो वह इसका हिस्सा बनना चाहती थीं.' हालांकि, अभी तक दोनों के किरदारों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. आपको बता दें कि, नागार्जुन और तब्बू को आखिरी बार साल 1998 में आई फिल्म 'आविदा मां आविदे' में एक साथ देखा गया था, जो अमेरिकी फिल्म 'माई फेवरेट वाइफ' से इंस्पायर्ड थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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