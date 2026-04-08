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सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' का फर्स्ट लुक आउट, गंजी खोपड़ी और खतरनाक नाखूनों को देख कांप जाएगा कलेजा

सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की आने वाली बड़ी फिल्म AA22xA6 का नाम और पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म का नाम 'राका' रखा गया है. उनका यह खूंखार लुक सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 8, 2026 12:40 PM IST

सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' का फर्स्ट लुक आउट, गंजी खोपड़ी और खतरनाक नाखूनों को देख कांप जाएगा कलेजा
राका फिल्म का पहला लुक आउट

साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज 8 अप्रैल को अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उन्होंने अपने फैंस को एक जबरदस्त तोहफा दिया है. उनकी आने वाली बड़ी फिल्म AA22xA6 का नाम और पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म का नाम 'राका' रखा गया है. फिल्म का फर्स्ट लुक देखकर हर कोई दंग है. अब तक स्टाइलिश स्टार कहे जाने वाले अल्लू अर्जुन इस फिल्म में बिल्कुल अलग और डरावने अवतार में नजर आ रहे हैं. पोस्टर में वे आधे गंजे दिख रहे हैं और उनके हाथ किसी दानव की तरह लग रहे हैं, जिनके नाखून बहुत लंबे और पैने हैं. उनका यह खूंखार लुक सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

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7 भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म

इस फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर एटली कर रहे हैं. 'राका' एक बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जो केवल एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 भाषाओं (हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उर्दू और बंगाली) में रिलीज की जाएगी. हालांकि, फिल्म कब रिलीज होगी, इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है. साउथ के आइकन स्टार अल्लू अर्जुन और ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर एटली ने सोशल मीडिया पर एक छोटा सा मैसेज देकर फैंस की धड़कनें बढ़ा दी थीं. उन्होंने लिखा था, "धमाके के लिए तैयार रहें!" और जैसा वादा किया गया था, फिल्म का टाइटल पोस्टर 'राका' (RAKA) रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया. 'जवान' जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद एटली अब अल्लू अर्जुन के साथ मिलकर सिनेमाघरों में आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं.

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पहली बार साथ दिखेंगे अल्लू और दीपिका

इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी स्टार कास्ट है. 'राका' में बॉलीवुड क्वीन दीपिका पादुकोण मुख्य एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी. शाहरुख खान की 'जवान' में एटली के साथ काम करने के बाद दीपिका अब इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगी. फैंस इस नई जोड़ी को देखने के लिए बेताब हैं. खबर है कि दीपिका इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन और स्टंट करती दिखाई देंगी, जिसकी कुछ झलकियां पहले ही चर्चा का विषय बन चुकी हैं.

फैंस का बढ़ा इंतजार

फिल्म का टाइटल पोस्टर सामने आने के बाद से ही फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है. एटली का विजन और अल्लू अर्जुन का अनोखा बाल्ड लुक इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी फिल्म बना रहा है. फिलहाल मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट छुपा कर रखी है, लेकिन 'राका' के नाम ने यह साफ कर दिया है कि यह फिल्म एक्शन और थ्रिलर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगी, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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