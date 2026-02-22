सामंथा रुथ प्रभु की 'मा इंटी बंगाराम' की पहली झलक वायरल, इस दिन होगी बड़े पर्दे पर रिलीज, पोस्टर देख बढ़ी फैंस की धड़कनें

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की 'क्वीन' और करोड़ों दिलों की धड़कन सामंथा रुथ प्रभु एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं. पिछले कुछ समय से सामंथा अपनी पर्सनल लाइफ और राज निदिमोरु के साथ अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई थीं. शादी के बाद पति के साथ क्वालिटी टाइम बिताने और एक छोटा ब्रेक लेने के बाद, अब एक्ट्रेस ने काम पर धमाकेदार वापसी की है.
सामंथा ने शेयर किया फिल्म का पहला पोस्टर
सामंथा रुथ प्रभु की शादी के बाद की यह पहली रिलीज होगी, जिसे लेकर उनके फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है. एक्ट्रेस ने खुद अपनी अवेटेड फिल्म 'मा इंटी बंगाराम' (Maa Inti Bangaram) का नया पोस्टर शेयर कर इस खुशखबरी दी है.
View this post on Instagram
रिलीज डेट का हुआ खुलासा
सामंथा रुथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर फिल्म का जो नया पोस्टर शेयर किया है, वह काफी दिलचस्प है. पोस्टर में सामंथा रुथ प्रभु का साइड फेस नजर आ रहा है और वह एक दीवार के पीछे से झांकती हुई दिखाई दे रही हैं. उनकी आंखों में एक अलग चमक देखी जा सकती है. इस पोस्टर के साथ सामंथा ने कैप्शन में लिखा "इस गर्मी में थिएटर में मिलते हैं" फिल्म आधिकारिक तौर पर 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
एक्शन अवतार में नजर आएंगी सामंथा
'मा इंटी बंगाराम' सिर्फ एक साधारण ड्रामा नहीं है. फिल्म के शुरुआती टीजर ने पहले ही साफ कर दिया था कि सामंथा रुथ प्रभु इस बार कुछ नया करने जा रही हैं. टीजर में सामंथा को साड़ी पहने हुए जबरदस्त एक्शन करते देखा गया था. एक केयरिंग फैमिली मेंबर और एक रक्षक के बीच का उनका यह कॉम्बिनेशन दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. इस तेलुगु फिल्म का निर्देशन टैलेंटेड नंदिनी रेड्डी ने किया है. इस फिल्म की सबसे खास बात इसका प्रोडक्शन हाउस है. 'मा इंटी बंगाराम' के निर्माता खुद सामंथा के पति राज निदिमोरु हैं. शादी के बाद इस जोड़ी का यह पहला बड़ा प्रोजेक्ट है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates