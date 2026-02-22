ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • सामंथा रुथ प्रभु की 'मा इंटी बंगाराम' की पहली झलक वायरल, इस दिन होगी बड़े पर्दे पर रिलीज, प...

सामंथा रुथ प्रभु की 'मा इंटी बंगाराम' की पहली झलक वायरल, इस दिन होगी बड़े पर्दे पर रिलीज, पोस्टर देख बढ़ी फैंस की धड़कनें

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की टाॅप एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने अपने सोशल मीडीया पर एक पोस्ट शेयर की है. एक्ट्रेस ने इस पोस्ट में अपनी नई फिल्म के बारे में बताया है. आइए जानते हैं 'मा इंटी बंगाराम' कब रिलीज होगी.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 22, 2026 7:55 PM IST

सामंथा रुथ प्रभु की 'मा इंटी बंगाराम' की पहली झलक वायरल, इस दिन होगी बड़े पर्दे पर रिलीज, पोस्टर देख बढ़ी फैंस की धड़कनें
samntha ruth prabhu

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की 'क्वीन' और करोड़ों दिलों की धड़कन सामंथा रुथ प्रभु एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं. पिछले कुछ समय से सामंथा अपनी पर्सनल लाइफ और राज निदिमोरु के साथ अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई थीं. शादी के बाद पति के साथ क्वालिटी टाइम बिताने और एक छोटा ब्रेक लेने के बाद, अब एक्ट्रेस ने काम पर धमाकेदार वापसी की है.

Also Read
हनीमून मोड में Samantha Ruth Prabhu! Raj Nidimoru संग विदेश से सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें

सामंथा ने शेयर किया फिल्म का पहला पोस्टर

सामंथा रुथ प्रभु की शादी के बाद की यह पहली रिलीज होगी, जिसे लेकर उनके फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है. एक्ट्रेस ने खुद अपनी अवेटेड फिल्म 'मा इंटी बंगाराम' (Maa Inti Bangaram) का नया पोस्टर शेयर कर इस खुशखबरी दी है.

Also Read
किसी ने रौंदा पल्लू, तो किसी ने... Samantha Ruth Prabhu के साथ सरेआम हुई बदसलूकी! बेकाबू भीड़ ने सिक्योरिटी तोड़...

रिलीज डेट का हुआ खुलासा

सामंथा रुथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर फिल्म का जो नया पोस्टर शेयर किया है, वह काफी दिलचस्प है. पोस्टर में सामंथा रुथ प्रभु का साइड फेस नजर आ रहा है और वह एक दीवार के पीछे से झांकती हुई दिखाई दे रही हैं. उनकी आंखों में एक अलग चमक देखी जा सकती है. इस पोस्टर के साथ सामंथा ने कैप्शन में लिखा "इस गर्मी में थिएटर में मिलते हैं" फिल्म आधिकारिक तौर पर 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

एक्शन अवतार में नजर आएंगी सामंथा

'मा इंटी बंगाराम' सिर्फ एक साधारण ड्रामा नहीं है. फिल्म के शुरुआती टीजर ने पहले ही साफ कर दिया था कि सामंथा रुथ प्रभु इस बार कुछ नया करने जा रही हैं. टीजर में सामंथा को साड़ी पहने हुए जबरदस्त एक्शन करते देखा गया था. एक केयरिंग फैमिली मेंबर और एक रक्षक के बीच का उनका यह कॉम्बिनेशन दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. इस तेलुगु फिल्म का निर्देशन टैलेंटेड नंदिनी रेड्डी ने किया है. इस फिल्म की सबसे खास बात इसका प्रोडक्शन हाउस है. 'मा इंटी बंगाराम' के निर्माता खुद सामंथा के पति राज निदिमोरु हैं. शादी के बाद इस जोड़ी का यह पहला बड़ा प्रोजेक्ट है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Samantha Ruth Prabhu Samantha Ruth Prabhu Movie Samantha Ruth Prabhu News