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क्या है R Madhavan की फिल्म GDN की कहानी और क्यों हो रही है उनके ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा? लुक देख उड़े सबके होश!

GDN Movie: मार माधवन अक्सर अपने ट्रांसफॉर्मेशन से फैंस को चौंका देते हैं. ऐसा ही कुछ एक्टर ने एक बार फिर कर दिया है. हाल ही में उनकी फिल्म GDN रिलीज हुई है, जिसमें उनके लुक ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं और अब हर तरफ उसी की चर्चा है.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 9, 2026 7:01 PM IST
क्या है R Madhavan की फिल्म GDN की कहानी और क्यों हो रही है उनके ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा? लुक देख उड़े सबके होश!

आर माधवन का ये लुक देख उड़े सबके होश!

What Is GDN Movie Story: पर्दे पर अपनी क्यूट स्माइल और रोमांटिक अंदाज से लाखों दिलों पर राज करने वाले आर माधवन (R Madhavan) इन दिनों खूंखार और खतरनाक लुक को लेकर चर्चा में हैं. साउथ सिनेमा के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इन दिनों सिर्फ और सिर्फ फिल्म 'GDN' का ही नाम गूंज रहा है. लेकिन मूवी के साथ-साथ इसके लिए आर माधवन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है और अपना हुलिया बदला है वो अब सुर्खियों में हैं. क्योंकि इसमें उन्हें पहचान पाना भी नामुमकिन सा लगता है.

कब रिलीज हुई GDN?

गौरतलब है कि, आर माधवन (R Madhavan) इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'GDN' के लिए चर्चा में हैं, जिसमें उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है. निर्देशन कृष्णकुमार राजकुमार के डायरेक्शन में बनीं ये फिल्म 7 अगस्त 2026, को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसमें साउथ के कई जाने-माने और दिग्गज कलाकार नजर आ रहे हैं और IMDb पर इसे 10 में से 9.2 की शानदार रेटिंग मिली है. हालांकि, ज्यादातर ऑडियंस को यही नहीं पता है कि आर माधवन की ये मूवी किस पर आधारित है और इसकी कहानी क्या है और आखिर आर माधवन के ट्रांसफॉर्मेशन की इतनी तारीफ क्यों हो रही है.

किसकी कहानी है फिल्म GDN?

फिल्म GDN भारत के महान आविष्कारक, इंजीनियर और उद्योगपति गोपालस्वामी दोरैस्वामी नायडू की जिंदगी पर आधारित है. उन्हें प्यार से जीडी नायडू कहा जाता है और कई लोग उन्हें 'भारत का एडिसन' भी कहते हैं. फिल्म में उनकी जिंदगी और उनके संघर्षों को करीब से दिखाने की कोशिश की गई है. कहानी कोयंबटूर के एक साधारण तेलुगु किसान परिवार से शुरू होती है, जहां जन्मे जीडी नायडू का बचपन से ही मशीनों और नई चीजें बनाने में जबरदस्त दिलचस्पी थी. खास बात यह थी कि नायडू ने किसी बड़ी डिग्री या खास तकनीकी शिक्षा के बिना ही अपने दम पर कई ऐसे आविष्कार किए, जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया था.

क्या है GDN की कहानी?

जीडी नायडू पढ़ाई में भले ही ज्यादा आगे नहीं जा पाए, लेकिन सीखने और कुछ नया करने की उनकी चाह कभी कम नहीं हुई. उन्होंने खुद पढ़ाई की और अपनी जिज्ञासा को ही अपनी ताकत बना लिया. फिल्म में उनकी जिंदगी के साथ-साथ ब्रिटिश राज और आजादी के बाद का दौर भी दिखाया गया है. कहानी बताती है कि कैसे जीडी नायडू ने उस समय के समाज और भ्रष्ट सिस्टम से लड़ते हुए ऐसे आविष्कार किए, जिनका मकसद आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाना था.

फिल्म का एक दिलचस्प हिस्सा वह भी है, जब एक युवा जीडी नायडू सिर्फ एक अंग्रेज की मोटरसाइकिल को करीब से देखने के लिए करीब दो साल तक उसका पीछा करते हैं. यह किस्सा उनकी मशीनों के प्रति जुनून और सीखने की जिद को दिखाता है. फिल्म एक और अहम सवाल उठाती है कि आखिर भारत ने समय के साथ अपने ऐसे कई महान लोगों को क्यों भुला दिया, जिनका योगदान देश के लिए बेहद खास था.

आर माधवन के ट्रांसफॉर्मेशन की क्यों हो रही तारीफ?

अब बात करते हैं आर माधवन (R Madhavan New Look) की, जिनके ट्रांसफॉर्मेशन ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है. मालूम हो कि, माधवन ने फिल्म में जीडी नायडू की जिंदगी के अलग-अलग दौर को पर्दे पर उतारा है. वह करीब 25 साल के युवा जीडी नायडू से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक के किरदार में नजर आते हैं. फिल्म के आखिरी हिस्से में उनका बुजुर्ग वाला लुक इतना दमदार और रियल लगता है कि कई जगहों पर दर्शकों को यह पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि पर्दे पर आर माधवन ही हैं. माधवन ने अपने लुक के साथ-साथ बॉडी लैंग्वेज और किरदार के अंदाज पर भी काफी मेहनत की है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनके ट्रांसफॉर्मेशन की जमकर तारीफ हो रही है.


'रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट' के बाद माधवन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि किसी किरदार को सिर्फ निभाना और उसे पूरी तरह जीना, दोनों में कितना फर्क होता है. जीडी नायडू के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन इस बात का एक और उदाहरण है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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