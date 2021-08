Rajinikanth से भिड़ेंगे Varun Tej, Ghani Release Date का हो गया ऐलान

Ghani Release Date: साउथ फिल्म स्टार वरुण तेज (Varun Tej) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म घानी को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म की रिलीज डेट का एक्टर के फैंस को लंबे वक्त से इंतजार था। अब मेकर्स ने वरुण तेज स्टारर इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की रिलीज डेट पर पक्की मोहर लगा दी है। वरुण तेज स्टारर फिल्म घानी साल 2021 की दिवाली पर रिलीज होनी है। निर्माताओं ने इसका ऐलान कर दिया है। Also Read - Ghani में हुई Tamannah Bhatia की एंट्री, स्पेशल डांस नम्बर के लिए लेंगी इतनी मोटी रकम

दिलचस्प बात ये है कि इसी के साथ दिवाली पर दो बड़ी साउथ फिल्मों का ऐलान हो चुका है। दिवाली 2021 के मौके पर वरुण तेज अपनी फिल्म घानी को लेकर दर्शकों के बीच पहुंच रहे हैं। जबकि इसी वक्त तमिल सुपरस्टार (Rajinikanth) भी अपनी फिल्म अन्नाथे (Annaatthe) को लेकर दर्शकों के बीच पहुंचने वाले हैं। हालांकि ये दोनों ही फिल्में रीजनल भाषाओं में रिलीज हो रही हैं। मगर सुपरस्टार रजनीकांत का क्रेज तेलुगु राज्यों में भी कम नहीं है। ऐसे में इन दोनों की फिल्में एक ही वक्त पर रिलीज होने से फैंस के बीच जरुर चर्चा का विषय बन गई है।

VARUN TEJ: 'GHANI' ARRIVES THIS DIWALI... #Telugu film #Ghani - starring #VarunTej - to release this #Diwali 2021... Directed by Kiran Korrapati... Produced by Sidhu Mudda and Allu Bobby... #AlluAravind presentation. pic.twitter.com/fH87U8KOnQ

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 5, 2021