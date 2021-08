Ghost के अवतार में दिखे Nagarjuna, धांसू अंदाज में मेकर्स ने जारी किया दमदार Title Poster !!

Nagarjuna's upcoming film Ghost Title Poster releases: साउथ फिल्म स्टार नागार्जुन (Nagarjuna) आज अपना 62वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिल्म स्टार के जन्मदिन के मौके पर साउथ के 'किंग' नागार्जुन के चाहने वालों को उनकी अपकमिंग फिल्म के निर्माताओं ने एक बड़ा तोहफा दिया है। फिल्म स्टार के बर्थडे पर निर्माताओं ने उनकी अगली फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस फिल्म का नाम 'घोस्ट' (Ghost) रखा गया है। फिल्म के जारी किए गए पहले दमदार पोस्टर में नागार्जुन अक्किनेनी खून से सनी तलवार हाथों में लिए मार-काट मचाने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे हैं। जबकि उनके सामने कई लोग जिंदगी की भीख मांगते दिख रहे हैं। इस पोस्टर में किंग का क्रूर रूप फैंस के रोंगटे खड़े कर दे रहा है। इस फिल्म के निर्देशक प्रवीण सतारू है। फिल्म के पोस्टर में घोस्ट के 'O' लेटर को राइफल के लुक के साथ पेश किया गया है। फिल्म का ये दमदार फर्स्ट लुक आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Kajal Aggarwal संग ऑन स्क्रीन रोमांस करेंगे Nagarjuna, हो गया नई फिल्म का ऐलान !!

प्रवीण सत्तारू की इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल है। अदाकारा फिल्म में सुपरस्टार नागार्जुन के अपोजिट नजर आने वाली हैं। इस फिल्म का ये दमदार पोस्टर रिलीज करते हुए काजल अग्रवाल ने लिखा, 'सरप्राइज का खुलासा करते हुए। किंग का मचअवेटेड टाइटल पोस्टर पेश किया जा रहा है। आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई।' फिल्म स्टार काजल अग्रवाल का ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं।

Thank you dear @MsKajalAggarwal !! Looking forward for to an action packed adventure with you?? https://t.co/3bmM5E4Vz6

काजल अग्रवाल के इस ट्वीट सुपरस्टार नागार्जुन ने भी कमेंट किया है। फिल्म स्टार नागार्जुन ने काजल अग्रवाल को कमेंट करते हुए लिखा है, 'शुक्रिया प्रिय काजल अग्रवाल, आपके साथ एक जबरदस्त एक्शन पैक एडवेंचर्स सफर शुरू करने का इंतजार है।'

इस खास मौके पर एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी ने अपने ससुर नागार्जुन को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, 'कोई शब्द आपके लिए मेरे मन में हुई इज्जत को बयां नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी सफलता और अच्छी सेहत की शुभकामना देती हूं। आपको जन्मदिन की बहुत बधाई।'

No words can describe my respect for you. I wish you an abundance of health and happiness, today and always.Happy birthday to the man ,the phenomena @iamnagarjuna mama?☺️♥️

— S (@Samanthaprabhu2) August 29, 2021