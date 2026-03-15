इंतजार खत्म! विजय सेतुपति के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, 'महाराजा 2' पर लगी मुहर, एक्टर ने खुद दिया अपडेट

विजय सेतुपति की फिल्म ‘महाराजा’ साल 2024 की शानदार सस्पेंस फिल्मों में एक है. इस फिल्म ने बाॅक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. अब फैंस को इसके दूसरे पार्ट का इंतजार है. ‘महाराजा 2’ को लेकर एक्टर ने खुद अपडेट दिया है.

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय सेतुपति के फैंस के लिए साल 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है. साल 2024 में अपनी शानदार कहानी से बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाली फिल्म 'महाराजा' अब अपने दूसरे पार्ट के साथ वापसी करने को तैयार है. हाल ही में 'गलाट्टा प्लस' को दिए एक इंटरव्यू में खुद विजय सेतुपति ने इस बात की पुष्टि की है कि फिल्म के निर्देशक निथिलन स्वामिनाथन ने सीक्वल की कहानी को पूरा कर दिया है. एक्टर ने अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए बताया कि वे जल्द ही इस नई स्क्रिप्ट का नैरेशन लेने वाले हैं.

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का दबदबा

फिल्म 'महाराजा' की सफलता की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं थी. मात्र 30 करोड़ रुपये के मामूली बजट में बनी इस क्राइम-थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर 190 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर दुनिया भर में तहलका मचा दिया था. अपनी लागत से करीब 9 गुना ज्यादा मुनाफा कमाने वाली इस फिल्म ने हर किसी को हैरान कर दिया था. सिनेमाघरों के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी यह फिल्म महीनों तक ट्रेंड करती रही. अब सीक्वल की खबर ने ट्रेड एक्सपर्ट्स के बीच हलचल बढ़ा दी है कि क्या यह फिल्म पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएगी?

बेटी के न्याय की कहानी

इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका सस्पेंस भरा स्क्रीनप्ले था. कहानी एक सीधे-साधे नाई के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पुलिस स्टेशन में अपने घर से गायब हुए एक पुराने लोहे के कूड़ेदान 'लक्ष्मी' की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने जाता है. पूरी फिल्म में दर्शक और पुलिस प्रशासन इस अजीबोगरीब केस का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन क्लाइमेक्स के खुलते ही सबके होश उड़ जाते हैं. अंत में पता चलता है कि यह मामला महज एक डस्टबिन का नहीं, बल्कि उसकी मासूम बेटी के साथ हुई दरिंदगी का बदला लेने की एक सोची-समझी साजिश थी. फिल्म के चौंकाने वाले अंत ने इसे एक कल्ट क्लासिक का दर्जा दिला दिया है. अब सीक्वल को लेकर दर्शकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी अनुराग कश्यप जैसे दिग्गज कलाकार विजय सेतुपति के सामने खड़े नजर आएंगे.

विजय सेतुपति के अपकमिंग धमाके और डिजिटल डेब्यू

'महाराजा 2' के अलावा विजय सेतुपति के पास साल 2026 के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. वे जल्द ही पुरी जगन्नाथ के निर्देशन में बन रही फिल्म 'स्लम डॉग: 33 टेंपल रोड' में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ तब्बू और संयुक्ता जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में होंगे. इसके अलावा, डिजिटल दुनिया में कदम रखते हुए उनकी वेब सीरीज ‘मुथु एंगिरा काट्टान’ भी 27 मार्च 2026 को जियो हॉटस्टार पर दस्तक देने वाली है. इतना ही नहीं, 'पॉकेट नॉवेल' नाम की एक दिलचस्प फिल्म भी उनके पास है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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