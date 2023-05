Hanuman Release Date: साउथ फिल्म स्टार तेज सज्जा (Teja Sajja) स्टारर निर्देशक प्रशांत वर्मा की अपकमिंंग फिल्म हनुमान (Hanuman) को लेकर इन दिनों खासा बज है। इस फिल्म का कुछ वक्त पहले ही एक जबरदस्त टीजर जारी हुआ था। इस फिल्म के टीजर ने रिलीज होते ही खलबली मचा दी। इसके बाद फिल्ममेकर्स ने हनुमान चालीसा रिलीज की थी। जिसने दर्शकों से वाहवाही लूट ली थी। हनुमान चालीसा ने रिलीज होने के चंद ही दिनों में 7 मिलियन व्यूज यूट्यूब पर अकेले हिंदी भाषा में ही हासिल कर लिए थे। तभी से इस फिल्म की रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। पहले ये फिल्म 12 मई 2023 को रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब मेकर्स ने एक बड़ा ऐलान करते हुए जानकारी दी है कि ये फिल्म अपने तय वक्त पर सिनेमाघर नहीं पहुंच पाएगी। Also Read - South Gossips Today: महेश बाबू के किलर लुक ने हिलाया इंटरनेट, हनुमान से जारी हुई 'हनुमान चालीसा'

तेज सज्जा स्टारर निर्देशक प्रशांत वर्मा की हनुमान जी के किरदार पर आधारित ये सुपरहीरो फिल्म अब कुछ महीने बाद ही थियेटर का रुख कर सकेगी। मेकर्स ने अपने हालिया जारी बयान में कहा, 'हनुमान को लेकर लोगों का उत्साह और उम्मीदें सांतवे आसमान पर हैं। आप लोगों को सिनेमाघरों में बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए फिलहाल हनुमान की रिलीज डेट पोस्टपोन्ड हो रही है। इस फिल्म को बेहतरीन आउटपुट के साथ रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान जल्दी ही होगा।'

The excitement & anticipation for #HanuMan is sky high?

To give you all the best experience in theatres, The release date of HanuMan stands postponed for the best outcome!

A new release date will be announced soon.

A @PrasanthVarma Film

?ing @tejasajja123@Primeshowtweets pic.twitter.com/QOc3RvMJKx

— Primeshow Entertainment (@Primeshowtweets) May 5, 2023